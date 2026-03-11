Salamanca y Huelva unidas por la fresa: UPA reparte más de 1.000 tarrinas para defender el campo y comercio nacional

Aurelio González de UPA con la mascota 'Fresi' en la Plaza de la Constitución de Salamanca. UPA CyL.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) llenó este miércoles de color rojo la Plaza de la Constitución de Salamanca con el reparto de más de 1.000 tarrinas de fresas como parte de la campaña reivindicativa 'Yo Como Fresas de Huelva'.

La iniciativa hizo su quinta parada en Salamanca con el objetivo de promocionar el consumo de esta fruta y poner en valor el trabajo de los agricultores.

Durante el acto se distribuyeron fresas de la variedad 'Marisma', originaria de Huelva, entre los salmantinos que se acercaron a la plaza.

En la actividad participaron el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra; el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González; y el secretario general de UPA Salamanca, Carlos Sánchez, acompañados por la mascota de la campaña, Fresi.

Durante el acto de reparto, Aurelio González agradeció que la campaña vuelva a contar con Castilla y León para promocionar uno de los productos más representativos del campo español.

"España es la despensa de Europa y en muchos productos, como las fresas de Huelva, somos líderes mundiales", afirmó, al tiempo que recordó que muchas de las plantas que se cultivan en Huelva se producen previamente en viveros de Castilla y León.

Por su parte, Carlos Sánchez destacó que la fresa de Huelva es "un exponente claro de producción de calidad, sostenible, moderna y eficiente", y subrayó el impacto económico y laboral que genera este cultivo, tanto de forma directa como indirecta, en diferentes territorios del país.

En la misma línea, Manuel Piedra reivindicó la calidad de las fresas onubenses y el esfuerzo de los agricultores para sacar adelante sus explotaciones pese a las dificultades.

El representante de UPA Huelva explicó que el sector aún sufre las consecuencias de las fuertes tormentas registradas recientemente en Andalucía, que han provocado daños en infraestructuras y pérdidas de producción.

Además, denunció la diferencia entre el precio que reciben los agricultores y el que pagan los consumidores en los supermercados.

Según señaló, mientras en los lineales el kilo de fresas puede alcanzar entre ocho y nueve euros, a los productores se les paga por debajo de los costes de producción.

La campaña '#YoComoFresasdeHuelva' busca difundir las cualidades saludables y la sostenibilidad de esta fruta de temporada, continuará este jueves con un nuevo reparto en la Plaza del Azoguejo, en Segovia.