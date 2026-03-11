Carriedo defiende ante los empresarios de Salamanca que "se pueden bajar impuestos y tener servicios de calidad"

El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo se reúne con empresarios de Salamanca. David Arranz / ICAL.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido en Salamanca el balance económico de la legislatura y ha avanzado nuevas medidas fiscales y de impulso empresarial si el Partido Popular continúa gobernando en la Comunidad.

Carriedo ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con empresarios celebrado en el Hotel Alameda Palace, en el que también ha participado el alcalde de la ciudad y presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, y la número 2 a las cortes por Salamanca, Rosa Esteban.

El consejero ha asegurado que Castilla y León y Salamanca han crecido económicamente durante la legislatura, destacando la creación de empleo, el liderazgo en exportaciones y el crecimiento del sector industrial.

En este sentido, ha señalado que la agencia de calificación Moody’s sitúa a Castilla y León como la segunda comunidad con mayor crecimiento económico previsto para 2026 y 2027.

Más suelo industrial y apoyo a autónomos

Carriedo ha vinculado esta evolución a las inversiones impulsadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a los acuerdos firmados con el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad para reforzar infraestructuras empresariales y tecnológicas.

En este marco, ha avanzado que el PP plantea seguir ampliando el suelo empresarial, con 26 millones de metros cuadrados previstos tanto en Salamanca capital como en otros municipios de la provincia.

Además, ha anunciado que se mantendrán las ayudas a los trabajadores autónomos para compensar el aumento de las cuotas a la Seguridad Social, con 300 euros de apoyo económico, así como nuevas rebajas fiscales.

El consejero ha subrayado que el Gobierno autonómico ha rebajado impuestos en 34 ocasiones durante la etapa de Mañueco, las mismas que, según ha señalado, se han producido a nivel nacional.

De cara a la próxima legislatura, el PP plantea nuevas medidas fiscales, entre ellas impuestos cero en el medio rural, para transmitir viviendas, iniciar actividades económicas o transferir explotaciones agrarias.

También ha anunciado la creación de una cuenta ahorro vivienda con deducciones de hasta 7.500 euros para jóvenes y la ampliación progresiva de la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones a familiares como hermanos, tíos y sobrinos.

"Castilla y León necesita estabilidad"

Carriedo ha defendido que en la actualidad, "Castilla y León tiene un Gobierno estable" con una de las comunidades menos endeudadas de España y ha asegurado que es posible bajar impuestos y mantener servicios públicos de calidad, citando como ejemplo los resultados en educación, dependencia y sanidad.

El consejero ha advertido de que las próximas elecciones deben servir para garantizar "capacidad de gobierno", frente al riesgo de bloqueo institucional. "No queremos cuatro años de bloqueo, queremos cuatro años de soluciones para Castilla y León y para Salamanca", ha concluido.