Salamanca se suma al centenario de Paco Rabal con una proyección especial de 'Los santos inocentes'.

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá mañana una sesión especial dedicada al actor Francisco Rabal con motivo del centenario de su nacimiento. El acto está organizado por la Filmoteca de Castilla y León y la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal en colaboración con la Fundación Cultura y Saberes del Ayuntamiento de Salamanca.

La jornada incluirá la proyección de la película Los santos inocentes (1984), dirigida por Mario Camus, y del documental 'Paco, mi padre', realizado en 1992 por su hijo, Benito Rabal.

La sesión contará precisamente con la presencia de Benito Rabal, que presentará el acto junto a la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La proyección de 'Los santos inocentes' se realizará con una copia restaurada en 2024 por la Filmoteca Española con motivo del 40 aniversario de su estreno.

Considerada una de las grandes obras del cine español, la película sitúa su historia en la España rural de los años sesenta y relata la vida de una familia campesina que vive en condiciones de pobreza en un cortijo extremeño bajo la autoridad de un terrateniente.

El filme cuenta con un reparto encabezado por el propio Francisco Rabal junto a Alfredo Landa, Juan Diego y Terele Pávez. La película logró un gran reconocimiento internacional y en el Festival de Cannes 1984 Rabal y Landa compartieron el premio al mejor actor.

La sesión se completará con el documental 'Paco, mi padre', una obra en la que Benito Rabal, recorre la vida personal y profesional del actor a través de material de archivo, entrevistas y recuerdos familiares.

En el documental también participan figuras como Asunción Balaguer, Rafael Alberti y Fernando Rey.

Nacido en Águilas (Murcia) en 1926 y fallecido en Burdeos en 2001, Francisco Rabal está considerado uno de los actores más internacionales del cine español.

A lo largo de su carrera participó en más de 200 películas y trabajó con directores de prestigio como Luis Buñuel, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti o Claude Chabrol.

Su etapa de mayor reconocimiento llegó en los años ochenta con títulos como La colmena y, especialmente, con su interpretación de Azarías en 'Los santos inocentes', uno de los personajes más recordados de la historia del cine español, a través de su tierna expresión "Milana bonita" a su pájaro 'milana' a la que cuidaba como si fuese una mascota doméstica.

O su participación como protagonista en la serie del aficionado a los toros por excelencia, Juncal, estrenada en el año 1989 y dirigida por Jaime de Armiñán.

Entre los numerosos premios que recibió destacan el Premio Nacional de Cinematografía de España en 1984, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1992 y el Premio Goya al Mejor Actor en el 2000 por su papel en Goya en Burdeos, dirigida por Carlos Saura.

En 1995 también fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, convirtiéndose en el primer actor en recibir esta distinción en España.