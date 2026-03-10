Buscan al ganador de un jamón y un lomo del sorteo de la Feria de Botijeros en Ciudad Rodrigo

Imagen de la Feria de Botijeros en Ciudad Rodrigo con el alcalde, matancero y autoridades. Comunicación Ciudad Rodrigo.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha informado de los números premiados en el sorteo celebrado durante la Feria de Botijeros el pasado sábado, 7 de marzo, en el que se repartían dos lotes de productos procedentes del cebón protagonista de la tradicional matanza, donado por el Grupo Criado.

Los números agraciados fueron el 0938 y el 01223. Cada uno de ellos estaba premiado con un lote compuesto por un jamón y un lomo frescos.

Tras realizarse el sorteo, el poseedor de la papeleta con el número 0938 apareció en ese mismo momento para recoger su premio.

Se trata de Juan Isidoro García, natural de Salamanca y residente en Ciudad Rodrigo, que se encontraba en la feria disfrutando de la jornada junto a su familia.

Sin embargo, el Ayuntamiento recuerda que aún no ha aparecido el ganador del segundo número premiado, el 01223. El agraciado deberá ponerse en contacto lo antes posible con la Oficina Municipal de Desarrollo del consistorio mirobrigense y presentar la papeleta premiada para poder recoger el lote.

Desde el Ayuntamiento mirobrigense recuerdan que el plazo para reclamar el premio es de tres días desde la celebración de la feria, debido a que se trata de productos alimentarios perecederos.

Así lo ha trasladado la concejala de Ferias Culturales y Mercados Artesanales, dirigida por Ana María Castaño.