El Senado citará por edicto a Julio Martínez para comparecer en la Comisión Koldo después de que Interior no lo localice

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, y el presidente del PP provincial, Carlos García Carbayo en la carpa del PP de la Plaza del Liceo de Salamanca.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves en Salamanca que el PP citará por edicto a Julio Martínez Martínez, empresario vinculado al denominado caso Plus Ultra, después de que, según ha denunciado, el Ministerio del Interior haya comunicado que "le resulta imposible localizarlo" para que comparezca en la comisión de investigación de la Cámara Alta.

García ha asegurado que el empresario, al que ha definido como "amigo y pagador" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, estaba citado para declarar en el Senado, pero el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha trasladado que no ha podido dar con su paradero.

"Vamos a dejar de jugar al gato y al ratón", ha afirmado la dirigente popular, quien ha avanzado que recurrirán a la citación por edicto. "Tendrá que ir, y si no va, acumulará un delito más", ha advertido.

La portavoz popular ha vinculado esta comparecencia con la investigación abierta en el Senado sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que una empresa constituida tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno habría recibido más de 500.000 euros por informes relacionados con esa operación.

Según Alicia García, ese dinero habría acabado en manos del expresidente Zapatero y su entorno familiar por la elaboración de varios informes.

Para la senadora, el hecho de que no se haya logrado localizar al empresario citado evidencia la "gravedad" de la situación política nacional y ha acusado al Gobierno central de falta de colaboración con la comisión de investigación.

Críticas al "abandono" de Salamanca

Más allá de la comisión, la portavoz del PP en el Senado ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez por lo que considera un “abandono” de Salamanca y de Castilla y León, especialmente en materia de infraestructuras.

Ha recordado que el Grupo Popular defendió recientemente una moción con 20 medidas para mejorar las comunicaciones de la Comunidad, recuperación de frecuencias ferroviarias, conservación de autovías y carreteras estatales o refuerzo de la banda ancha en el medio rural, etc.

Y fueron rechazadas por el PSOE. "Los senadores socialistas votaron en contra y abandonaron el hemiciclo", ha denunciado.

En el acto también ha intervenido el presidente del PP de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, quien ha agradecido la presencia de García en la carpa informativa instalada en la Plaza del Liceo y ha defendido que el Partido Popular está "conectando con las personas" durante la campaña.

Carbayo ha insistido en la reivindicación de mejores infraestructuras para la provincia y ha denunciado el "maltrato" que, a su juicio, sufre Salamanca en materia de comunicaciones, reclamando mejores conexiones ferroviarias y un adecuado mantenimiento de autovías y carreteras.