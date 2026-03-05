La Clerecía se reinventa: museografía minimalista, tecnología en Scala Coeli y más de 200.000 euros Turismo Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado el proyecto de actualización y ampliación expositiva de 'Scala Coeli', un ambicioso plan de musealización que transformará la experiencia de visita a las torres de la Clerecía y que estará listo en la primavera de 2026.

La actuación cuenta con un presupuesto de 231.523,53 euros para las intervenciones en los matroneos y 80.000 euros destinados a la escenografía del artista visual Daniel Canogar.

Parte de la financiación será aportada por la Universidad Pontificia de Salamanca, mientras que el resto procede del Plan de Sostenibilidad Turística extraordinario del Ayuntamiento, financiado por la Junta de Castilla y León con fondos 'Next Generation'.

El plazo de ejecución será de cuatro meses. La nueva musealización apostará por una estética minimalista con un enfoque contemporáneo, combinando la visión patrimonial del edificio con un lenguaje vanguardista.

El proyecto incluye también nueva señalización que permitirá al visitante elegir distintos itinerarios durante el recorrido.

En el hall de entrada se habilitará una zona de aclimatación lumínica y sonora como punto de partida de una “ascensión transformadora” hacia las torres.

Se instalará la maqueta del edificio, actualmente ubicada en el primer matroneo, protegida por una vitrina y acompañada de una proyección envolvente.

La subida por la escalera principal, compuesta por 179 escalones, se convertirá en una experiencia estética en sí misma, con imágenes de la arquitectura reflejada sobre sí misma y con tintes dramáticos, en un juego visual entre realidad y ficción de inspiración neobarroca.

‘El sueño de una reina’

El primer matroneo estará dedicado a Margarita de Austria bajo el título ‘El sueño de una reina’. La pieza central será una escultura contemporánea inspirada en la monarca, con proyecciones iluminadas desde el interior que evocarán momentos clave de su vida y su vinculación con la Real Compañía de Jesús.

Frente a esta figura se instalará una composición con el mapamundi situado sobre la puerta de acceso, marcando los puntos geográficos alcanzados y conectando el papel de Salamanca con el mundo. El espacio se completará con paneles dedicados a Felipe III, Carlos III y al jesuita alemán Richard Haller, confesor de la reina.

Uno de los elementos más destacados será el denominado ‘neo-retablo’, una pieza escultórica y audiovisual de tres metros y medio de altura compuesta por pantallas.

Incluirá una creación del vídeo-artista Chema Alonso, que dialogará con el retablo original de la iglesia mediante una experiencia dividida en tres capítulos.

En la escalera del campanero se desarrollará una de las actuaciones más impactantes del proyecto.

En ‘Latiendo’, Daniel Canogar propondrá una escenografía neobarroca que fusionará estética barroca y contemporánea a través de lenguajes tecnológicos, colores vibrantes y una instalación de 680 kilos de cableado suspendido de las vigas, acompañada de video-mapping y banda sonora propia.

La intervención busca representar un corazón que late y conecta el edificio con su espíritu de aprendizaje, descubrimiento y espiritualidad.

Apertura del segundo matroneo

Otra de las grandes novedades será la apertura del segundo matroneo con la propuesta ‘Los Tesoros Ocultos’, vinculada a la colección pictórica de la Universidad Pontificia y la Clerecía.

El espacio se articulará en torno a cuatro ejes: Universidad Pontificia, Real Clerecía, benefactores y cultura actual e identidad.

El recorrido permitirá también acceder a contenidos complementarios a través de pantallas informativas y experiencias de realidad aumentada, incluyendo recreaciones históricas como la Salamanca en tiempos de Miguel de Unamuno.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la innovación museográfica y la sostenibilidad turística, integrando patrimonio histórico, tecnología y creación contemporánea en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.