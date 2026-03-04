Dos alumnas de Toro y otra de Peñaranda triunfan en las olimpiadas filosóficas de Castilla y León. Comunicación Usal.

Tres alumnas de diferentes institutos, pertenecientes al distrito universitario territorial de Salamanca, han sido reconocidas en la XXI Olimpiada Filosófica de Castilla y León, celebrada bajo el lema 'La locura: Don Quijote en el mundo actual', en una edición que ha reunido a estudiantes de toda la comunidad.

Rocío Pérez Martín y Cecilia Díez Arranz, alumnas del IES Cardenal Pardo Tavera de Toro (Zamora), se han alzado con el primer premio en la categoría de 'Vídeo Filosófico'.

La salmantina Andrea Gómez Hernández, del IES Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte, ha obtenido el tercer puesto en la modalidad de 'Fotografía Filosófica'.

Premiados en las Olimpiadas. Comunicación Usal.

El encuentro fue inaugurado por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quien estuvo acompañado por el decano de la Facultad de Filosofía, Domingo Hernández; el director provincial de Educación, Ángel Miguel Morín; y el profesor de la USAL y presidente de la Olimpiada Filosófica de Castilla y León, Héctor del Estal.

En esta vigésimo primera edición se presentaron un total de 114 trabajos procedentes de 43 centros educativos de Castilla y León, nueve de ellos de Salamanca.

Además de las categorías de 'Vídeo Filosófico' y 'Fotografía Filosófica', también se concedieron premios en 'Disertación Filosófica' y 'Dilema Mora', sumando una decena de estudiantes galardonados en el conjunto de modalidades.

Los ganadores de esta fase autonómica representarán a Castilla y León en la Fase Final de la XII Olimpiada Filosófica de España, que se celebrará los días 17 y 18 de abril en Ciudad Real.