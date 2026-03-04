Almeida cree que España es "un paria en Europa": "No vamos a sustituir el 'no' a Sánchez por el 'no' a la guerra"

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida visita junto a líderes provinciales del PP el Puerto Seco de Salamanca.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "cortina de humo" para desviar la atención de los problemas del Ejecutivo.

Aseguró que España es "un paria en Europa" por la posición del Gobierno adoptada en materia internacional.

Durante la visita al Puerto Seco de Salamanca junto al alcalde y presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, Almeida centró una parte de su intervención en criticar la respuesta del jefe del Ejecutivo a las palabras de Trump sobre España y el comercio con Estados Unidos.

Al regidor madrileño no le preocupa Trump, según afirmó. "Me preocupa Sánchez. Creo que Sánchez lo que pretende es que nos preocupemos de Trump cuando los españoles estamos preocupados de Sánchez", afirmó el regidor madrileño, quien sostuvo que el presidente del Gobierno intenta sustituir el "no a Sánchez" por el "no a la guerra".

"No vamos a sustituir el no a Sánchez por el no a la guerra", subrayó.

Almeida aseguró que el Ejecutivo pretende responsabilizar a Trump de los posibles problemas económicos en España. "Ya nos ha venido a decir que los problemas económicos que podamos tener son culpa de Trump y no culpa de Sánchez, lo cual no es cierto", manifestó.

En este sentido, fue más allá al afirmar que la posición internacional del Gobierno está aislando a España.

"No solo hemos abandonado a Estados Unidos o pretende abandonar a Estados Unidos, es que no hay un gran país europeo que tenga la posición de España en estos momentos", señaló, para concluir que el presidente es “muy gallito” al confrontar con Trump, pero no al comparecer ante los medios sin preguntas.

"La única pregunta que de verdad nos interesaba a todos los españoles es qué piensa de lo que dijo ayer Trump de España. Y de eso hoy no ha querido hablar", criticó.

Desarrollo logístico del Puerto Seco de Salamanca

Más allá del debate nacional, la visita estuvo centrada en el impulso al Puerto Seco de Salamanca, una infraestructura que García Carbayo definió como “símbolo de la nueva industrialización” de la provincia y eje del desarrollo logístico vinculado al corredor atlántico.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco, a través de protocolos que movilizan 121 millones de euros para desarrollo tecnológico y logístico.

De esa cifra, 19 millones se destinan al Puerto Seco y alrededor de 15 millones a las primeras fases de suelo industrial.

Actualmente se encuentra en licitación la gestión de las operaciones, con la previsión de alcanzar un movimiento anual de 700.000 toneladas.

Además, ya se está desarrollando una segunda fase de 244.000 metros cuadrados y se proyecta una tercera que superará los 600.000 metros cuadrados para la implantación de nuevas empresas.

Almeida destacó la importancia estratégica de la infraestructura también para Madrid, especialmente por su conexión con plataformas como Mercamadrid y su papel en la distribución logística nacional.

A su juicio, el Puerto Seco refleja "las políticas de certeza" del PP y su apuesta por la generación de oportunidades.

Centrados en la campaña electoral de Castilla y León

Durante el acto, ambos dirigentes reclamaron mejoras en las comunicaciones, como el aumento de frecuencias ferroviarias con Madrid, incluyendo una quinta y sexta frecuencia los fines de semana, la electrificación de la vía hasta la frontera portuguesa, la recuperación del tren Ruta de la Plata y mejoras en la A-50.

García Carbayo enmarcó estas demandas en una estrategia más amplia de fijación de población y atracción de talento, apoyada en medidas de vivienda, conciliación y apoyo fiscal impulsadas por la Junta, como el bono nacimiento, ayudas a la educación infantil de 0 a 3 años y deducciones para jóvenes.

Preguntados por la posición de Vox en Aragón y Extremadura, ambos evitaron entrar en escenarios de pactos y centraron el mensaje en la campaña autonómica.

Almeida defendió que el PP habla "de los ciudadanos" mientras otros partidos "miran al Partido Popular" y se preguntan por qué gobiernan, mostrándose convencido de que la formación volverá a ganar las elecciones el próximo 15 de marzo en Castilla y León.

La visita al Puerto Seco sirvió así para combinar el mensaje nacional contra el Gobierno central con la defensa de la gestión autonómica y local del PP, en plena precampaña electoral.