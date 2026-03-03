Huelga en Majorel ante el ERE que plantea 329 despidos en la fábrica de Carbajosa: exigen su retirada inmediata

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una huelga de 24 horas para el próximo martes 10 de marzo en todos los centros de trabajo de Majorel SP, en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa el pasado 17 de febrero y que contempla el despido de 329 personas.

La protesta está convocada para las plantillas de los centros de Salamanca, Barcelona, Jerez, Zaragoza y Madrid, donde el sindicato anima a los trabajadores a secundar el paro en defensa de sus puestos de trabajo.

Desde CCOO exigen la retirada inmediata del despido colectivo y la apertura de una mesa de negociación con la representación social para buscar soluciones ante la situación planteada por la empresa.

Reclaman que Majorel renuncie al actual modelo de contratación basado en empresas de trabajo temporal, al considerar que no existe causa legal que lo justifique.

En el caso de que la empresa mantenga el ERE, el sindicato exige que se ofrezcan y negocien medidas reales que permitan minimizar al máximo el impacto del despido colectivo sobre la plantilla.

La jornada de huelga del 10 de marzo se enmarca en el calendario de movilizaciones impulsadas por el sindicato para tratar de frenar el ajuste laboral y forzar una negociación que garantice el mantenimiento del empleo en la compañía.