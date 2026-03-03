Cazado por las cámaras tras dañar la escultura de Xu Hongfei de la Plaza Mayor: hasta 3.000 euros de multa

Imagen de la escultura el día de su presentación.

La Policía Local de Salamanca ha identificado y propuesto para sanción a un joven como presunto autor de los daños causados en el arco de la escultura del artista chino Xu Hongfei, instalada en la Plaza Mayor de Salamanca con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino en la ciudad.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 15 de febrero y fueron detectados gracias a los sistemas de videovigilancia y control instalados, que captaron cómo el joven dañaba de forma intencionada uno de los elementos de la pieza escultórica.

A raíz de las imágenes, los agentes iniciaron una investigación que ha permitido identificar al responsable.

El elemento afectado, el arco de la escultura, tuvo que ser retirado posteriormente para su reparación.

Según la normativa municipal, esta conducta está tipificada como infracción muy grave en el Reglamento sobre la Utilización y Uso de la Plaza Mayor de Salamanca, al tratarse de daños intencionados al mobiliario urbano.

La sanción propuesta puede alcanzar hasta los 3.000 euros.

Además de la multa, el autor deberá asumir el coste de la reparación del elemento dañado, que asciende a 393,25 euros, IVA incluido.

Desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de preservar el patrimonio artístico y el mobiliario urbano, especialmente en espacios emblemáticos como la Plaza Mayor, escenario habitual de actividades culturales y exposiciones temporales.