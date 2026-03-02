Salamanca se convierte en capital del judo con el Campeonato Doryoku y más de 1.000 participantes

Más de mil judokas convierten Salamanca en capital del judo base con el XI Campeonato Doryoku. Ayuntamiento de Salamanca.

El pabellón municipal Würzburg Silvia Domínguez acogerá este domingo, 8 de marzo, el XI Campeonato Doryoku ‘Irene Martín Ruano’, que reunirá a 1.023 judokas de Castilla y León y se consolida como el torneo de judo base más multitudinario de la Comunidad y uno de los pocos de estas características a nivel nacional.

Organizado por el Judo Club Doryoku y con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, el campeonato se desarrollará bajo el lema ‘El esfuerzo es la mejor recompensa’ y contará con la participación de jóvenes deportistas de entre 4 y 16 años.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, junto al director técnico del club, Fernando Díaz, y el coordinador deportivo, Ricardo Martín, ha presentado esta mañana el evento en el Consistorio, destacando la apuesta municipal por la celebración de competiciones deportivas que, además de fomentar el deporte base, generan un importante impacto económico en la ciudad.

Los participantes proceden de distintos municipios salmantinos como Carbajosa de la Sagrada, Cabrerizos y Castellanos de Moriscos, así como de Ponferrada (León), a través del Club Blume.

El torneo se disputará sobre 26 tatamis simultáneos, con la participación de 40 jueces cinturones negros del propio club y la colaboración de 150 voluntarios, lo que garantiza una organización técnica de alto nivel.

La jornada incluirá además exhibiciones especiales y diferentes sorteos durante la mañana.

Uno de los rasgos distintivos del campeonato es su marcado carácter inclusivo. En él participan judokas con discapacidad visual, discapacidad intelectual y con trastorno del espectro autista, plenamente integrados en la competición junto al resto de deportistas.

No se trata de un campeonato convencional, ya que el objetivo no es proclamar un único vencedor, sino reconocer el esfuerzo individual y colectivo de cada participante.

El torneo lleva el nombre de Irene Martín Ruano como homenaje permanente a su memoria y a su familia, manteniendo vivos los valores de esfuerzo, compañerismo y superación que definen al club salmantino y que han convertido esta cita en una referencia del judo base en Castilla y León.