Veterinaria llega a la USAL: la universidad amplía la oferta de grados y dobles grados con 109 títulos para el próximo curso

Veterinaria llega a la USAL. Montaje con imagen de la USAL.

La Universidad de Salamanca ofertará para el curso académico 2026-2027 un total de 109 grados y dobles grados, 91 másteres universitarios y 45 programas de doctorado en sus campus de Salamanca, Ávila, Béjar y Zamora. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria celebrada esta semana.

La principal novedad del nuevo catálogo de titulaciones es la incorporación, pendiente aún de verificación, del grado en Veterinaria, que quedará adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales.

Junto a este título, la oferta se completa con cinco nuevos másteres universitarios: Química Experimental; Erasmus Mundus en Aceleradores y Láseres a Gran Escala; Diseño de Intervenciones sobre Estilos de Vida; Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática.

Además, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería, este último en la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

La sesión estuvo presidida por el rector, Juan Manuel Corchado, y sirvió también para aprobar la concesión de los premios 'María de Maeztu' a la excelencia científica y 'Gloria Begué' a la trayectoria de excelencia docente, correspondientes a la edición de 2026.

Nuevas cátedras y programas de investigación

Durante la misma sesión, el Consejo de Gobierno aprobó la creación de dos nuevas cátedras de empresa, USAL-ViroFend en Viroterapia_IMB y Terapia de Neuromodulación.

Además, la convocatoria del Programa XVIII para el fortalecimiento de los Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) y de los Institutos Universitarios de Investigación y Unidades de Investigación de Excelencia de la Junta de Castilla y León.

También se dio luz verde al Programa RITI-USAL, destinado a la creación de Redes de Investigación, Transferencia e Innovación.

Con esta ampliación de la oferta académica y el refuerzo de sus programas de investigación, la Universidad de Salamanca consolida su apuesta por la excelencia docente, científica y por una formación adaptada a los nuevos retos sociales y profesionales.