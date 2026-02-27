Carbayo envía una carta a Majorel ante el ERE para 169 empleados: "Tenemos una profunda preocupación"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante la presentación de un convenio de colaboración. Susana Martín / ICAL .

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha enviado una carta a la empresa Majorel con motivo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía y que podría afectar a 169 trabajadores, en torno al 20 % de la plantilla del centro ubicado en el municipio de Carbajosa de la Sagrada, en el alfoz de la ciudad.

En la misiva, el alcalde traslada su preocupación por el impacto laboral y social que tendría la medida, al tratarse en muchos casos de personas con una amplia trayectoria en la empresa y con cargas familiares.

Una situación que, según subraya, reviste una “enorme relevancia” para el conjunto de Salamanca.

García Carbayo recuerda a la dirección de Majorel que la ciudad mantiene "un firme compromiso con la atracción de inversión, la estabilidad empresarial y la colaboración institucional con el tejido productivo".

En este sentido, destaca el papel que las empresas de servicios y atención multicanal han desempeñado en la generación de empleo, especialmente femenino, y su contribución a la cohesión social y económica del municipio.

Ante el alcance del ERE, el Ayuntamiento de Salamanca manifiesta su "profunda preocupación" y expresa su plena disposición al diálogo, a la intermediación institucional y a la cooperación leal con todas las partes implicadas.

El objetivo prioritario, señala el alcalde, es proteger el empleo y evitar la pérdida de los puestos de trabajo afectados.

En la carta, Carbayo insta a la empresa a valorar de manera prioritaria todas las alternativas posibles orientadas al mantenimiento de la actividad y del mayor número de empleos en Salamanca.

Considerando esencial que se exploren vías distintas al despido colectivo a través de la negociación con la representación de los trabajadores y del diálogo con las administraciones públicas.

El alcalde, además, ha puesto el Ayuntamiento de Salamanca a disposición de Majorel para colaborar en esta línea y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que permitan minimizar el impacto del expediente y preservar el empleo en la ciudad.