El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante la presentación de un convenio de colaboración.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante la presentación de un convenio de colaboración. Susana Martín / ICAL .

Salamanca

Carbayo envía una carta a Majorel ante el ERE para 169 empleados: "Tenemos una profunda preocupación"

El alcalde de Salamanca traslada su preocupación por el impacto laboral y social que tendría la medida.

Más información: El Ayuntamiento de Salamanca reafirma su apoyo a Aerscyl en el Día de las Enfermedades Raras: "Cada persona importa"

Publicada

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha enviado una carta a la empresa Majorel con motivo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía y que podría afectar a 169 trabajadores, en torno al 20 % de la plantilla del centro ubicado en el municipio de Carbajosa de la Sagrada, en el alfoz de la ciudad.

En la misiva, el alcalde traslada su preocupación por el impacto laboral y social que tendría la medida, al tratarse en muchos casos de personas con una amplia trayectoria en la empresa y con cargas familiares.

Una situación que, según subraya, reviste una “enorme relevancia” para el conjunto de Salamanca.

García Carbayo recuerda a la dirección de Majorel que la ciudad mantiene "un firme compromiso con la atracción de inversión, la estabilidad empresarial y la colaboración institucional con el tejido productivo".

En este sentido, destaca el papel que las empresas de servicios y atención multicanal han desempeñado en la generación de empleo, especialmente femenino, y su contribución a la cohesión social y económica del municipio.

Ante el alcance del ERE, el Ayuntamiento de Salamanca manifiesta su "profunda preocupación" y expresa su plena disposición al diálogo, a la intermediación institucional y a la cooperación leal con todas las partes implicadas.

El objetivo prioritario, señala el alcalde, es proteger el empleo y evitar la pérdida de los puestos de trabajo afectados.

En la carta, Carbayo insta a la empresa a valorar de manera prioritaria todas las alternativas posibles orientadas al mantenimiento de la actividad y del mayor número de empleos en Salamanca.

Considerando esencial que se exploren vías distintas al despido colectivo a través de la negociación con la representación de los trabajadores y del diálogo con las administraciones públicas.

El alcalde, además, ha puesto el Ayuntamiento de Salamanca a disposición de Majorel para colaborar en esta línea y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que permitan minimizar el impacto del expediente y preservar el empleo en la ciudad.