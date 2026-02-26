Vuelve la Feria de Botijeros a Ciudad Rodrigo con el II Encuentro de Tamborileros y una 'matancera' muy especial.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado la Feria de Botijeros 2026, una de las citas culturales más arraigadas de la comarca, que volverá a girar en torno a la 'Matanza Tradicional del Cebón', el próximo sábado 7 de marzo, en la Plaza del Buen Alcalde, entre las 9:30 y las 15:00 horas.

El acto de presentación ha contado con el teniente de alcalde, Ramón Sastre, la delegada de Ferias Culturales, Ana Castaño, y la delegada de Infancia, Paola Martín Muñoz, quienes han destacado el valor cultural y social de un evento que recupera oficios, gastronomía popular y folclore tradicional.

La feria recupera en esta ocasión la distinción de 'Matancera de Honor', que recaerá en Milagros Pulido García, en reconocimiento a su colaboración y esfuerzo continuado con la Feria de Botijeros a lo largo de los años.

Tradición, folclore y actividades familiares

La Feria de Botijeros vuelve a estar incluida, por quinto año consecutivo, en el Programa Circuito de Matanzas Tradicionales de la Diputación de Salamanca, y este 2026 se suma por primera vez al programa 'Matanzas Singulares, Patrimonio y Sabor', que combina la matanza con visitas guiadas al conjunto histórico y al Museo del Orinal.

Durante toda la jornada habrá grupos de Baile Charro, expositores de productos gastronómicos y artesanales y una amplia programación para el público infantil y familiar, con juegos tradicionales, castillos hinchables y tren turístico en la Plaza Mayor.

Como colofón, a las 17:30 horas, se celebrará en la Plaza Mayor el II Encuentro de Tamborileros, con la participación de la Escuela JM Bustos, la Asociación Roble Charro, el Grupo El Tamborilero y la Asociación Cultural Cuatro Gaitas, consolidando la feria como un espacio de convivencia, música y tradiciones.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la Feria de Botijeros “gana prestigio año tras año” y se ha convertido en una referencia cultural no solo local, sino también provincial, gracias a la implicación desinteresada de colectivos, asociaciones y vecinos que hacen posible mantener vivas las tradiciones mirobrigenses.