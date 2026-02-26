La Universidad de Salamanca investirá doctor ‘honoris causa’ a Sergio Mattarella el 19 de marzo: "Cree en el humanismo”

La Universidad de Salamanca (USAL) investirá doctor honoris causa al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 19 de marzo en el emblemático Paraninfo de las Escuelas Mayores.

Así lo ha confirmado el rector Juan Manuel Corchado durante la sesión del Consejo de Gobierno, tras la ratificación de la propuesta institucional por parte del Claustro de Doctores el pasado mes de enero.

El encargado de apadrinar al mandatario italiano será Vicente González Martín, catedrático emérito honorífico de Filología Italiana de la USAL.

González Martín ha fundamentado esta distinción en la sólida trayectoria de Mattarella como "hombre de la academia", destacando que "cree en el humanismo, el europeísmo y la concordia entre los pueblos”.

Para la institución salmantina, la figura del presidente italiano encarna el valor de la cultura como "cemento de las democracias" y la educación como herramienta contra la intolerancia.

Trayectoria académica y política Nacido en Palermo en 1941 y licenciado en Derecho por la Universidad de Roma “La Sapienza”, Sergio Mattarella desarrolló una destacada labor docente como profesor de Derecho Parlamentario en la Universidad de Palermo hasta 1983.

Su actividad científica se ha materializado en numerosas publicaciones e informes especializados en Derecho Constitucional, además de haber impartido cursos de especialización y maestría en diversos centros universitarios de prestigio, según ha destacado la USAL.

En el ámbito político, Mattarella ha formado parte de la Cámara de Diputados durante siete legislaturas, desempeñando funciones ministeriales en varias ocasiones. Antes de ser elegido como el decimosegundo presidente de la República italiana en 2015 -cargo para el que fue posteriormente reelegido-, el jurista fue miembro del Tribunal Constitucional de su país desde el año 2011.

La concesión del doctorado honoris causa es la máxima distinción académica que otorga la Universidad de Salamanca y nombra a figuras de reconocido prestigio internacional en el ámbito científico, cultural, profesional o personal.