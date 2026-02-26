Jorge Buxadé: "Más de la mitad de los supuestos menores inmigrantes son mayores de edad y PP y PSOE lo sabían"

Buxadé se pronuncia sobre la creación de un posible centro de Menas en Salamanca.

El eurodiputado de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, asegura en Salamanca que la política migratoria del Gobierno está teniendo ya consecuencias en Castilla y León y advierte, a su juicio, del peligro que supondría la creación de un posible centro de acogida con más de 400 plazas en la ciudad.

En declaraciones a los medios en la Plaza Mayor de Salamanca, Buxadé ha afirmado en referencia a estos centros de Menores No Acompañados (Menas) que “más de la mitad” de los supuestos menores inmigrantes “son mayores de edad” y ha acusado tanto al PSOE como al PP de ser “conscientes” de esta situación.

“Está en juego nuestra seguridad”, ha señalado, al tiempo que ha criticado el traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península.

El dirigente de VOX también ha denunciado el estado de las infraestructuras. Apoyándose en un informe de la Asociación Española de la Carretera, ha advertido de que “el 50% de las carreteras nacionales, regionales o provinciales se encuentra en un estado deficitario” y ha cifrado en 14.000 millones de euros el déficit de inversión.

“No le podemos echar la culpa al cambio climático. Hay un despilfarro del Estado autonómico mientras nuestras carreteras tienen baches, socavones y falta de señalización”, ha afirmado.

Buxadé aprovecha la ocasión para anunciar que VOX impulsará un plan de choque de inversiones, auditorías e inspecciones permanentes para actuar en carreteras, cauces de ríos, vías ferroviarias y presas, algunas de ellas en la provincia salmantina.

Preguntado por un posible pacto con el PP tras las elecciones, Buxadé ha asegurado que primero “tendrán que votar los castellanos y leoneses” y que cualquier negociación deberá basarse en “criterios nacionales de partido, atendiendo a las especificidades de la región”.

También ha respondido a las declaraciones del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la afirmación de que las negociaciones y pactos "se tienen que hacer en Castilla y León", señalando que la negociación “se hará donde se tenga que hacer”, pero siempre con coherencia en toda España.

Posible crisis interna en Murcia

En relación con las informaciones sobre cambios internos en VOX en Murcia, el eurodiputado ha rechazado “comentarios sobre filtraciones” y ha asegurado que “no ha sucedido nada”. “Estamos en plena campaña electoral y se sueltan infundios e insinuaciones”, dice, insistiendo en que lo importante son “los problemas reales de los ciudadanos”.

Por su parte, el candidato de VOX por Salamanca, Carlos Menéndez, ha explicado que la formación desarrollará una campaña “muy cercana”, con carpas informativas en distintas partes de la provincia, incluyendo la visita esta tarde al Campo Charro y a Ciudad Rodrigo. “Vamos a recorrer cada rincón de la provincia con trabajo e ilusión”, ha afirmado.

Buxadé ha cerrado su intervención llamando a la movilización el próximo 15 de marzo y defendiendo que VOX representa “una alternativa total al régimen del bipartidismo”.