Salamanca Tech se refuerza en la Feria 'Transfiere Málaga': "Se ha consolidado como la gran palanca para atraer talento"

El Ayuntamiento de Salamanca participa esta semana en la Feria Transfiere de Málaga, con el objetivo de consolidar la estrategia Salamanca Tech como motor de desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento en la ciudad.

Este evento está considerado el principal foro europeo sobre I+D+i y transferencia de conocimiento, reúne a administraciones públicas, universidades, centros de investigación, parques científicos y empresas líderes del sector.

La delegación salmantina enviada, mantiene reuniones de trabajo orientadas a generar alianzas estratégicas y atraer nuevos proyectos innovadores.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha subrayado que “Salamanca Tech se ha consolidado como la gran palanca para generar nuevas oportunidades, atraer talento y situar a Salamanca en el mapa nacional de la innovación y la tecnología”.

También apunta que “foros de referencia como Transfiere nos permiten seguir abriendo puertas, creando alianzas y reforzando un ecosistema que ya está generando actividad económica real y proyectos empresariales de futuro”.

Apuesta en Innovación

Durante la feria también ha tenido lugar un encuentro con la Fundación Cotec, donde se han abordado los retos actuales en materia de transferencia de conocimiento, digitalización y fortalecimiento de los ecosistemas locales de innovación.

El concejal de Promoción Económica ha participado en la Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), donde se han analizado estrategias para reforzar la colaboración entre ciudades, impulsar la internacionalización de empresas innovadoras y potenciar entornos tecnológicos más competitivos.

Desde el Consistorio destacan que la presencia en este foro estratégico consolida Salamanca Tech como eje del crecimiento económico basado en el conocimiento, la digitalización y la atracción de talento, reforzando la proyección de Salamanca como polo tecnológico de referencia en el ámbito nacional.