Prisión para el hombre que disparó tres veces a otro en un punto de venta de drogas de Salamanca por un ajuste de cuentas

Operativo de la Policía Nacional en el punto de venta de droga en el que se produjeron los disparos. Fotografía: Policía Nacional.

La Policía Nacional de Salamanca ha informado este miércoles, 25 de febrero, que ha ingresado en prisión el hombre detenido por un presunto delito de homicidio tras disparar varias veces a un hombre dentro de un punto de venta de sustancias estupefacientes, que quedó herido y abandonado en la vía pública.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, teniendo conocimiento la Policía Nacional de que en el Hospital Universitario de esta ciudad había ingresado un varón en estado grave, que presentaba tres heridas compatibles con impactos de arma de fuego corta.

Las primeras gestiones permitieron determinar que los hechos se habrían producido en las inmediaciones de un punto de venta de sustancias estupefacientes situado en la calle Santa Rosa de Lima.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos policiales, que llevaron a cabo la correspondiente inspección de la zona.

En el marco de la investigación se estableció un dispositivo de vigilancia y se practicó un registro judicial en el inmueble relacionado con los hechos, donde se intervino un cartucho de munición compatible con el extraído del cuerpo de la víctima.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor, un individuo con varias detenciones anteriores por tráfico de sustancias estupefacientes, activándose un operativo específico para su localización.

El autor de los hechos fue finalmente localizado y detenido el día 23 de febrero, cuando circulaba por la carretera de Ledesma a bordo de un vehículo de alta gama.

El móvil del ataque podría haber estado relacionado con una presunta deuda vinculada al entorno del tráfico de estupefacientes.

Una vez realizadas todos los trámites documentales oportunos en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial, decretando la autoridad competente su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.