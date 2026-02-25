El PP lleva al Senado el bloqueo del Gobierno a los beneficios fiscales por el V Centenario de la Escuela de Salamanca

La senadora salmantina Esther del Brío, portavoz de Hacienda del Partido Popular en el Senado, ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero por no aprobar los beneficios fiscales vinculados a la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca tratados en comisiones anteriores de este órgano.

Del Brío ha asegurado que desde el PP “sigue sin entenderse” el motivo por el que se mantienen bloqueadas estas medidas fiscales, pese a la relevancia histórica, académica y cultural de la conmemoración.

A juicio de la catedrática de la Universidad de Salamanca, la falta de incentivos fiscales supone un freno para la implicación de empresas, entidades y ciudadanía en lo que supone la conmemoración de esta efeméride del V Centenario de la Escuela.

La senadora recuerda que la conmemoración de un acontecimiento como el V Centenario merece activar deducciones y ventajas fiscales.

En este sentido, Del Brío ha reclamado al Gobierno que rectifique y apruebe cuanto antes los beneficios fiscales asociados a esta conmemoración, apelando a que la Escuela de Salamanca trasciende a la ciudad, siendo un referente de alcance nacional e internacional en los estudios de humanismo, filosofía y economía.

Desde el PP advierten de que el retraso en la aprobación de estas medidas pone en riesgo el alcance y la proyección del V Centenario, y reiteran su exigencia de que Hacienda dé una explicación clara sobre los motivos de este bloqueo.