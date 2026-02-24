Salamanca lidera el turismo de Castilla y León en enero con más de 60.000 pernoctaciones

Salamanca vuelve a situarse como referente turístico de Castilla y León al liderar las ocupaciones hoteleras durante el mes de enero, con un total de 60.573 pernoctaciones, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En enero de 2026 se alojaron en los hoteles de la capital 35.724 viajeros, lo que convierte a este mes en el tercer mejor enero de la serie histórica, solo por detrás de 2020 y 2025, a pesar del mal tiempo registrado.

Del total de visitantes, 23.661 fueron nacionales y 12.063 internacionales, con una estancia media de 1,7 noches.

La importancia del turismo en la capital queda reflejada en su peso provincial y autonómico. Salamanca capital concentra el 75,8% de los viajeros de toda la provincia y representa cerca del 14% del total de llegadas y pernoctaciones en Castilla y León, muy por encima del peso medio de cada provincia.

Con semejantes datos, Salamanca revalida su liderazgo turístico en la Comunidad, consolidándose como uno de los principales destinos urbanos del interior de España.