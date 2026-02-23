El PP de Salamanca exige al Gobierno más inversión en las presas de la provincia: “La seguridad no se improvisa"

El PP de Salamanca exige al Gobierno más inversiones y "recursos adecuados" en las presas de la provincia.

El Partido Popular de Salamanca llevará a cabo una propuesta en la Diputación y en los diferentes ayuntamientos de la provincia con el fin de solicitar un aumento en la seguridad hidráulica, la implementación adecuada de los planes de emergencia en las presas, y una urgencia en la inversión para el mantenimiento de las infraestructuras que controlan los ríos.

Este anuncio se realizó este lunes a cargo del secretario general del PP en Salamanca y vicepresidente de la Diputación, David Mingo, junto a la vicesecretaria provincial de Organización, Pilar Sánchez.

Ambos recordaron que Salamanca forma parte de las cuencas supervisadas por la Confederación Hidrográfica del Duero y la Confederación Hidrográfica del Tajo, y cuenta con una amplia red de ríos y embalses que son esenciales para el abastecimiento, la agricultura y la protección ante inundaciones.

Los líderes del PP han resaltado que el aumento en la frecuencia de lluvias intensas y fenómenos climáticos adversos hace que sea necesario reforzar las políticas de prevención, sobre todo en una provincia con tantas vías fluviales.

El PP también señala que la suma de dinero que los organismos destinan a la limpieza y conservación de ríos es “claramente insuficiente”. Según su opinión, solo una pequeña parte del presupuesto se utiliza para estas actividades, lo que está lejos de las verdaderas necesidades de la zona.

Cerca de la mitad de las presas en la provincia de Salamanca aún no tienen planes de emergencia completamente aplicados, a pesar de que esto es un requisito según la normativa actual.

Estos planes son esenciales porque permiten establecer sistemas de alerta para la población, coordinar diferentes administraciones y reducir los daños en caso de incidentes.

El PP también ha señalado la falta de inversión en la modernización y mantenimiento de las presas a nivel nacional.

Los expertos estiman que se necesitan entre 500 y 600 millones de euros al año, pero lo que se ha asignado en los últimos años ha sido mucho menor, lo que, según el PP, pone en riesgo la seguridad de infraestructuras que en muchos casos tienen décadas de antigüedad.

La propuesta que el PP defenderá en las instituciones de Salamanca incluye aumentar la limpieza preventiva de los ríos y requerir a las Confederaciones Hidrográficas una planificación real y regular.

Desde el Partido Popular de Salamanca hacen un llamado a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica para que priorice la "implantación efectiva" de los planes de emergencia en las presas de la provincia y fomente protocolos de comunicación anticipada con los municipios ante vaciados o situaciones hidrográficas extraordinarias.

"La seguridad de nuestros ciudadanos y la protección de las localidades no debe depender de la improvisación ni de inversiones inadecuadas. Salamanca necesita una buena planificación, coordinación y los recursos necesarios", han expresado.