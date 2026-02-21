El Ayuntamiento de Salamanca urbaniza otros 244.000 m2 de suelo industrial en la Plataforma Logística

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la sociedad municipal Zaldesa, ha puesto en marcha las obras de urbanización de un nuevo sector industrial que suma 244.092 metros cuadrados a la Plataforma Logística de Salamanca.

Este proyecto, ubicado frente al Centro de Transportes de Mercancías y Mercasalamanca, representa una inversión superior a los 8,9 millones de euros y pretende atraer grandes proyectos empresariales.

De esta forma, se da continuidad a la urbanización de casi 130.000 metros cuadrados en Peña Alta, ocupados ya en la práctica totalidad por empresas que se han asentado en Salamanca debido, principalmente, a su ubicación estratégica, a los servicios logísticos que ofrece Salamanca y a la adaptación de las parcelas a las necesidades de las empresas.

La ubicación geográfica es uno de los mayores activos de esta ampliación, ya que Salamanca está integrada como un nodo logístico de la Red Global del Corredor Atlántico y forma parte de la histórica Ruta de la Plata y está a poco más de 200 kilómetros de Madrid, uno de los núcleos internacionales de consumo más importantes.

Además de su valor estratégico, la Plataforma Logística destaca por su excelente conectividad técnica. El nuevo suelo industrial cuenta con acceso directo a las autovías de alta capacidad A-50, A-62 y A-66, que atraviesan la provincia.

A este despliegue por carretera se une la Terminal Ferroviaria, conocida como Puerto Seco, que se encuentra ya preparada para operar, permitiendo una intermodalidad eficiente que posiciona a Salamanca como una pieza clave para el comercio internacional en el oeste peninsular.