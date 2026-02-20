Salamanca promociona su oferta turística en Zaragoza ante un centenar de profesionales en el CEAV Protour 2026

Salamanca promociona su oferta turística ante un centenar de profesionales de Zaragoza en el CEAV Protour 2026. Turismo Salamanca.

Salamanca ha participado en una acción comercial con la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Este encuentro ha supuesto la primera parada de la gira profesional CEAV Protour 2026, que recorrerá durante este año las principales ciudades españolas.

A esta cita han asistido cerca de un centenar de profesionales del sector turístico de la capital aragonesa, quienes han podido conocer de primera mano los recursos turísticos y la amplia oferta cultural, patrimonial y de ocio que ofrece Salamanca como destino.

La coordinadora de Turismo de Salamanca ha participado en un 'workshop' profesional con una duración aproximada de dos horas, en el que se han mantenido reuniones directas entre expositores y agencias de viajes.

El encuentro se ha desarrollado en un entorno especialmente diseñado para favorecer el 'networking', el intercambio de información y la generación de oportunidades de negocio.

CEAV Protour está concebido para conectar destinos y empresas del sector turístico, como compañías aéreas, ferroviarias, marítimas o aseguradoras, con agencias de viajes locales, al tiempo que impulsa la visibilidad de una selección de destinos estratégicos a nivel nacional.

Tras su paso por Zaragoza, Salamanca continuará participando en otras acciones incluidas dentro de CEAV Protour 2026. Este año hará escala en un total de diez diferentes ciudades de España: Zaragoza, Granada, Cádiz, Valencia, Murcia, A Coruña, León, Tenerife, Gran Canaria y Bilbao con la presencia de 45 expositores.