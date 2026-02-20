Novena edición de MicroMundo en Salamanca: "La resistencia a los antibióticos es una amenaza para la salud"

El Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) vuelve a situar a Salamanca en el mapa de la ciencia ciudadana con la novena edición de MicroMundo, una iniciativa internacional que busca frenar uno de los mayores desafíos sanitarios actuales: la resistencia a los antibióticos.

El centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Salamanca coordina desde 2017 esta iniciativa en la ciudad.

MicroMundo pretende a través de la investigación, concienciar sobre el uso responsable de los antimicrobianos y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes, además de buscar nuevos microorganismos en el suelo capaces de producir antibióticos.

La resistencia antimicrobiana representa una amenaza creciente para la salud pública a escala global. Solo en 2019 se asociaron directamente 1,27 millones de muertes a infecciones por bacterias resistentes, una cifra que asciende a 4,95 millones si se incluyen efectos indirectos.

Investigadores del programa MicroMundo. IBFG (CSIC-USAL) Comunicación.

En Europa, más de 30.000 personas fallecen cada año por infecciones causadas por bacterias multirresistentes. El problema afecta además a la sanidad animal, la agricultura y los ecosistemas, lo que obliga a abordarlo desde el enfoque integral 'One Health'.

MicroMundo se consolida como una herramienta educativa alineada con estrategias como el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). La edición salmantina estará dirigida por las profesoras Beatriz Santos y Margarita Díaz, el investigador del CSIC Carlos R. Vázquez de Aldana y cinco investigadores en formación del IBFG.

El proyecto se desarrolla bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio, que conecta a investigadores y universitarios con centros educativos y asociaciones. Colaboran el IBFG, el CSIC, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca, la Facultad de Biología y el Servicio de Asuntos Sociales de la USAL.

La iniciativa cuenta con financiación de la Universidad

Desde su puesta en marcha en Salamanca, MicroMundo ha implicado a 126 estudiantes universitarios, 610 alumnos de Secundaria y Bachillerato de 28 centros y 34 participantes de asociaciones sociales. A nivel nacional, más de 25 universidades forman parte de la red coordinada por la Sociedad Española de Microbiología.

En esta novena edición participan 19 estudiantes del Grado en Biología junto a alumnado y profesorado de los IES Fray Luis de León y Senara (Babilafuente), los colegios Santa Teresa de Jesús y María Auxiliadora, y jóvenes de la asociación YMCA de Salamanca.

Durante cinco sesiones prácticas, los participantes recogerán muestras de suelo, aislarán microorganismos y analizarán su posible capacidad para producir antibióticos. Las cepas con mayor potencial serán estudiadas en profundidad por el alumnado universitario e incorporadas a una colección científica.

Las actividades se desarrollarán entre el 20 de febrero y el 23 de marzo y culminarán el 14 de abril con una jornada abierta a la ciudadanía, en la que se presentarán los resultados y se pondrá el foco en la importancia de la investigación frente a la resistencia antimicrobiana.

Con MicroMundo, el IBFG refuerza su papel como referente en investigación y divulgación científica en Salamanca, conectando la ciencia con la sociedad y contribuyendo activamente a la búsqueda de soluciones ante uno de los retos sanitarios más urgentes del siglo XXI.