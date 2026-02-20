La empresa salmantina Tebrio Group, Premio Nacional Pyme 2025: "Es la confirmación de que una pyme puede tener impacto global"

La empresa salmantina Tebrio Group S.L. ha sido reconocida con el Premio Nacional Pyme del Año 2025, el máximo galardón que conceden la Cámara de Comercio de España y Banco Santander.

La distinción se entregó en un acto presidido por el rey Felipe VI, que puso el broche a la novena edición de un certamen que reconoce la aportación de las pequeñas y medianas empresas al desarrollo económico del país.

Felipe VI destacó que las pymes son el “nervio del tejido productivo español” y subrayó su papel esencial en la creación de empleo, la innovación y la solidez económica.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, puso en valor el esfuerzo, la asunción de riesgos y la resiliencia de las empresas participantes, mientras que el presidente de Santander España, Luis Isasi, remarcó la contribución de estas compañías al empleo estable y al progreso de sus territorios.

La CEO de Tebrio, Adriana Casillas, aseguró que el premio supone “un impulso” y la confirmación de que una pyme puede tener impacto global, convertir desafíos en oportunidades y avanzar hacia un modelo económico más sostenible.

Desde la Cámara de Comercio de Salamanca se subrayó que el reconocimiento es un motivo de orgullo para el tejido empresarial de la provincia y un reflejo del talento e innovación de sus empresas.

Tebrio es una compañía biotecnológica especializada en la cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y en su transformación en soluciones sostenibles para la alimentación animal, la agricultura y la industria.

La empresa trabaja con tecnología propia y patentada en más de 150 países, lo que le permite producir proteínas, fertilizantes orgánicos y materiales biotecnológicos bajo un modelo de “residuo cero”, reduciendo el consumo de agua y suelo y contribuyendo a disminuir la huella de carbono.

En la actualidad, la empresa está levantando en Salamanca provincia una instalación de 90.000 metros cuadrados que producirá cerca de 150 puestos de trabajo directos y más de 1.350 indirectos, fortaleciendo la posición de la región como un líder en innovación industrial y economía sostenible.

Mañueco felicita a Tebrio Group en X

El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido a Tebrio Group a través de su cuenta personal en X: "Una empresa salmantina líder en innovación"

Desde su inicio en 2017, más de 12. 500 pequeñas y medianas empresas han participado en este concurso, que ya se ha establecido como uno de los principales galardones del sector empresarial español. En esta edición han participado 1. 770 empresas de todo el país