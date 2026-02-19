Del ratón a las carpetas: un curso gratis para perderle el miedo al ordenador en la UNED de Ciudad Rodrigo

Del ratón a las carpetas: un curso gratis para perderle el miedo al ordenador en Ciudad Rodrigo

La UNED acogerá los días 23, 24 y 26 de febrero el curso 'Primeros pasos con el ordenador: ratón, teclado, periféricos, trabajando con ventanas y carpetas', una formación presencial y gratuita organizada por el Centro Asociado de Castilla y León Digital de Ciudad Rodrigo.

El curso, enmarcado en el Programa Formativo en Competencias Digitales para la Ciudadanía de Castilla y León Digital, está orientado a cualquier persona que tenga pocas o ninguna noción sobre el uso del ordenador.

Las sesiones se celebrarán en el aula de informática de la UNED, en el Edificio Educativo Municipal, en horario de 16.00 a 19.30 horas.

Al contar con plazas limitadas, será necesaria inscripción. Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden informarse y apuntarse en el Edificio Educativo Municipal (UNED), de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas, hasta la misma mañana del día 23, cuando comienza el curso.

Para ampliar información o formalizar la inscripción, también se puede consultar la web cyldigital.es, escribir al correo ayuda@cyldigital.es o llamar al teléfono 900 909 752.