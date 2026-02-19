Un niño de cuatro años, herido en un accidente entre un turismo y una furgoneta en Villares de la Reina
El suceso se ha producido a las 15:47 horas en la carretera N-620, a la altura del kilómetro 333, donde se ha registrado una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta.
Un niño de cuatro años ha resultado herido este jueves en un accidente de tráfico registrado en el término municipal de Villares de la Reina.
Como consecuencia del impacto, ha resultado herido un menor de cuatro años que viajaba en el turismo. Según la información facilitada, el niño se encontraba consciente y se quejaba de un golpe en la cabeza.
Hasta el lugar se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia para atender al menor.