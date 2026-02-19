Un corazón infantil que late desde Salamanca a Madrid para salvar la vida de un bebé: la Guardia Civil abre camino

La solidaridad y la coordinación han vuelto a ponerse de manifiesto en las carreteras de Castilla y León.

La Guardia Civil ha informado a través de sus redes sociales de la activación de un dispositivo de escolta urgente para el traslado de un órgano vital destinado a un trasplante pediátrico.

En las imágenes del vídeo se puede ver cómo fue el traslado.

El operativo se inició en la provincia de Salamanca, desde donde partió una ambulancia que transportaba un corazón para un bebé de tan solo dos meses. El destino, el Hospital 12 de Octubre, en la Comunidad de Madrid.

Patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, activaron un protocolo de prioridad absoluta para garantizar la máxima fluidez y seguridad del convoy médico.

3. La Guardia Civil abre camino a la vida: un corazón viaja contrarreloj desde Salamanca

El dispositivo especial acompañó a la ambulancia durante su recorrido por las provincias de Salamanca, Ávila y Madrid, coordinando el tráfico y asegurando tiempos de traslado mínimos, fundamentales en intervenciones de este tipo.

Desde la Guardia Civil se recuerda que, en situaciones de emergencia como esta, es imprescindible la colaboración ciudadana.

Por este motivo se solicita a los conductores que faciliten el paso de los vehículos oficiales, mantengan la calma y sigan en todo momento las indicaciones de los agentes desplegados en carretera.