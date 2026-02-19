El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, Premio Nacional de Tauromaquia 2025: "Un reconocimiento de nuestra historia"

La Academia Española de Tauromaquia ha reconocido a las tradicionales fiestas taurinas de Ciudad Rodrigo (Salamanca), denominadas “Carnaval del Toro”, con el Premio Nacional de Tauromaquia 2025.

El alcalde, Marcos Iglesias se muestra contento y satisfecho tras la noticia en declaraciones a este medio: "es todo un reconocimiento del Carnaval" y añade: "Es un reconocimiento a la tradición y la historia de Ciudad Rodrigo, no solo al Ayuntamiento, sino al conjunto de los orígenes que nos han traído aquí".

"Es una fiesta de la ciudad entera y además es una fiesta internacional donde todo el mundo tiene acogida", concluye el alcalde refiriéndose a los días grandes de su ciudad.

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias.

Recién finalizada la presente edición de este carnaval tan popular y con tanta afluencia de público, la academia de la tauromaquia sorprende con este anuncio, coincide además, con las protestas de los maletillas exigiendo "más minutos y más respeto" para ellos en las capeas que se suceden en el Carnaval tras los encierros.

Este año la celebración del Carnaval se vio empañada por el hecho del primer fallecido en 40 años durante las capeas, el conocido aficionado y mítico del 'tablao' de abajo, 'Taquio'.

Este galardón era concedido hasta el año 2024 por el Ministerio de Cultura, y ante la negativa del ministro censor Ernest Urtasun fue asumido por la Academia Española de Tauromaquia.