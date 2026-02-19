El Ayuntamiento de Salamanca suspende el esquí escolar porque La Covatilla no garantiza "las mejores condiciones"

El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido suspender el Programa Escolar de Esquí 2026. La razón, según explica, es que la estación Sierra de Béjar-La Covatilla no puede garantizar su celebración en las fechas solicitadas ni contar con el personal cualificado necesario para desarrollarlo “en las mejores condiciones posibles”, como en ediciones anteriores.

Desde el Servicio de Deportes se venía trabajando en esta actividad desde el pasado mes de noviembre.

La planificación contemplaba 576 escolares de la capital salmantina, repartidos en 12 turnos entre el 23 de febrero y el 6 de marzo. La decisión se ha comunicado esta misma mañana a los centros educativos a través de un correo electrónico.

El Consistorio relata que, ya en la primera toma de contacto en noviembre, la estación trasladó su incapacidad para organizar el programa como otros años por falta de monitores para los cursos de iniciación y perfeccionamiento.

Poco antes de Navidad, La Covatilla informó de que abriría una bolsa de monitores el 7 de enero con la intención de ampliar grupos.

Tras las vacaciones navideñas, el Ayuntamiento continuó con gestiones para cerrar la organización y remitir la información a los colegios. La respuesta definitiva llegó el 2 de febrero: La Covatilla solo ofrecía cinco turnos antes de Semana Santa y proponía completar el resto en abril.

El Ayuntamiento sostiene que ese calendario no se ajusta a las necesidades de los participantes. Recuerda que, en las semanas previas al final del tercer trimestre, los centros suelen estar centrados en exámenes o en programas de inmersión lingüística.

También advierte de que en abril las condiciones para esquiar son menos favorables, con más horas de luz, temperaturas más altas y nieve primavera.

A ello se suma, un año más, que el telesilla no está operativo, lo que limita de forma importante el área esquiable. Con ese escenario, el Consistorio asegura que no puede garantizar el desarrollo del programa en las condiciones habituales y opta por suspenderlo.