Salamanca cierra parques y zonas arboladas por la borrasca Pedro: alerta de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Salamanca ha decretado el cierre preventivo de varios parques y zonas verdes de la ciudad a partir de las 12:00 horas de este miércoles, debido a la alerta meteorológica por fuertes rachas de viento.

La medida afecta a la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, Parque de los Jesuitas, Parque Botánico de Huerta Otea, Jardín de la Merced, zona de pinos del Parque Picasso, área infantil y cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, Paseo de Carmelitas junto al Campo de San Francisco, y zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Una actuación de precaución para evitar riesgos por desprendimientos de ramas, vigente hasta que las condiciones climatológicas mejoren y no supongan peligro para los viandantes. El Consistorio recomienda no transitar por jardines o avenidas arboladas, extremar precauciones, protegerse del viento y retirar objetos de terrazas, balcones y azoteas.

Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines trabajan a pleno rendimiento para atender posibles incidencias. En episodios similares a causa de las borrascas recientes, las rachas han causado caídas de árboles y mobiliario urbano en la capital del Tormes.