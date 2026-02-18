Tres investigadores de la USAL, seleccionados para un exclusivo programa de movilidad en Estados Unidos

La Universidad de Salamanca destaca en el programa de movilidad José Castillejo con tres de sus investigadores entre los 29 seleccionados en toda España para la modalidad Fulbright del programa de movilidad José Castillejo.

La Secretaría General de Universidades del Ministerio de Ciencia ha resuelto la propuesta de subvenciones de movilidad José Castillejo, eligiendo a 289 jóvenes doctores de 480 posibles para estancias en centros internacionales de excelencia en investigación durante 2026.

La Universidad de Salamanca hace balance con un resultado francamente destacado con seis investigadores seleccionados en el programa general y tres de los veintinueve investigadores aptos en el apartado Fulbright de la convocatoria.

Esto supone que la USAL es una de las entidades académicas con mayor representación del programa, solo igualada por la Universidad Politécnica de Madrid.

Los tres investigadores de la universidad son Pablo Nicolás Biderbost Moyano, del área de Sociología, Ángela Suárez Collado , de Ciencia Política y Ana Sofía Marques Viana Ferreira, del área de Filología Gallega y Portuguesa.

Cada uno de ellos realizará estancias de tres a seis meses en instituciones de excelencia de Estados Unidos tras superar entrevistas con al menos 80 puntos.

Además, la USAL suma tres becas más en el programa Castillejo Junior: Pablo Calvin Ballester que será destinado a Australia, José Luis Domínguez Álvarez que lo hará a Portugal y Manuel Pino García, cuyo programa se desarrollará en Reino Unido.

Seis seleccionados que refuerzan el talento investigador de la universidad más antigua de España, la Universidad de Salamanca.