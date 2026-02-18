Herido un camionero de 33 años tras volcar en la A-66 a la altura de Buenavista: fue trasladado al hospital

Un camionero de 33 años ha resultado herido y ha sido trasladado al Complejo Asistencial del Hospital Clínico de Salamanca tras el vuelco de su camión en la autovía A-66, kilómetro 363, sentido Salamanca, a la altura de Buenavista.

El accidente ocurrió a la 01:50 horas de este miércoles cuando el vehículo pesado volcó y el conductor, aunque en un principio se quedó atrapado en la cabina, logró posteriormente salir del camión sin la intervención de los bomberos.

Tras el aviso al 112, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias envió una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, al que trasladaron después al hospital de Salamanca.