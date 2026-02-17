El Ayuntamiento de Salamanca admite 587 solicitudes para las 55 viviendas protegidas de Pizarrales: consulta el listado

El alcalde de Salamanca entrega las llaves de 48 viviendas protegidas de alquiler con opción de compra y garajes en Pizarrales

El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca ha publicado en la web municipal el listado provisional de solicitantes de 55 viviendas protegidas de alquiler en el barrio de Pizarrales, concretamente en la avenida Obispo Sancho de Castilla, donde además se han construido 55 trasteros y 56 plazas de garaje.

Del total de 867 solicitudes registradas, 587 han sido admitidas inicialmente al cumplir con la documentación exigida en las bases, mientras que otras 2 han sido aceptadas únicamente para garaje.

El programa prioriza a los menores de 36 años, que concentran casi la mitad de la demanda: 428 peticiones corresponden a esta franja de edad, reservandose un cupo específico para personas con movilidad reducida (dos viviendas) y para personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro (una vivienda), siempre que cumplan los requisitos fijados en la convocatoria.

Las 278 solicitudes excluidas disponen de un plazo del 18 de febrero al 3 de marzo, ambos inclusive, para presentar alegaciones y aportar la documentación necesaria para subsanar errores.

Tras este periodo, el Patronato analizará las correcciones, aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos al sorteo mediante acuerdo de su Consejo de Administración y la publicará tanto en la página web municipal como en los tablones de edictos del Ayuntamiento y de la propia entidad.

La promoción se levanta sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados en los números 20-30 de la avenida Obispo Sancho de Castilla, una zona donde el PMVU ya ha impulsado otras promociones de vivienda pública.

El edificio consta de tres portales de cuatro plantas sobre rasante y alberga un total de 55 viviendas de dos dormitorios, con superficies que oscilan entre los 51 y los 65 metros cuadrados.

Tres de estas viviendas, junto con sus correspondientes plazas de garaje y trasteros, estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

El presupuesto de adjudicación asciende a 5.500.045,95 euros y la actuación se financia con los fondos europeos 'NextGenerationEU' en la comunidad de Castilla y León, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del ‘Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’.

La promoción se concibe como un edificio energéticamente eficiente, construido con materiales de calidad y destinado a reforzar la oferta de alquiler asequible para jóvenes y colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda en Salamanca.