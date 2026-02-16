Salamanca se convierte en capital mundial de la ortodoncia con el XI Congreso Internacional de Alineadores

El Palacio de Congresos de Salamanca albergará del 19 al 21 de febrero el XI Congreso Internacional de Alineadores, organizado y presidido por el catedrático de Ortodoncia Alberto Albaladejo, consolidando a la ciudad como referente global en esta especialidad dental.

Este evento, uno de los más multitudinarios del mundo en el campo de la odontología, marcará un hito en España al reunir a más de 2.000 asistentes que llenarán cuatro salas con conferencias y talleres prácticos simultáneos, impartidos por más de 80 ponentes internacionales sobre temas clave en alineadores y ortodoncia actual.

Dentro del congreso, el 21 de febrero se celebrará la Jornada Curso de Higienistas y Personal de Clínica, con 400 asistentes específicos, ampliando el impacto formativo del encuentro.

Además, el doctor Albaladejo aprovechará la ocasión para organizar la cena anual de profesores de Ortodoncia, que congregará a más de cien especialistas de universidades de todo el mundo.

Esta edición refuerza el prestigio del congreso como epicentro de innovación odontológica, atrayendo talento global y posicionando a Salamanca en el mapa internacional de la salud bucal avanzada.