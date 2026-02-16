La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana con 560 plantas y detiene a dos jóvenes en Ciudad Rodrigo OPC Salamanca

La Guardia Civil ha desarticulado una plantación de marihuana en una edificación del término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca). La operación 'Grumetes', iniciada en noviembre, se ha saldado con la incautación de 560 plantas de cannabis con un peso total de 40 kilogramos y la detención de un varón de 21 años y una mujer de 24, ambos españoles, que han ingresado en prisión provisional.

Los hechos se enmarcan en el Plan Contra el Tráfico Minorista de Drogas en Zonas de Ocio que despliega el Instituto Armado en la provincia. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca actuó tras detectar indicios de un cultivo ilegal en el municipio mirobrigense.

El pasado 12 de febrero, con apoyo del servicio cinológico y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), los agentes irrumpieron en el inmueble. En su interior hallaron además 11,22 gramos de cocaína, una balanza digital de precisión y útiles para la manipulación y distribución de estupefacientes.

La operación también destapó un enganche ilegal a la red eléctrica para abastecer el cultivo. Por lo que se les imputan delitos contra la salud pública por tenencia y elaboración de drogas y de fraude de la red eléctrica común.

Los detenidos y las diligencias han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Ciudad Rodrigo, que ha decretado prisión provisional para ambos. La Guardia Civil recuerda la app AlertCops para emergencias.