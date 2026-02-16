Choque en Salamanca con siete heridos: un autobús urbano se estrella contra una farola y el muro de unas viviendas

Tres heridos en una colisión de un aurobus urbano en la avenida Portugal de Salamanca. David Arranz / ICAL

Un autobús urbano de la línea 7 ha chocado este lunes contra una farola y el muro de un edificio en la Avenida de Portugal, 152, al cruce con la calle Islas Canarias. Emergencias Sanitarias - Sacyl ha atendido a siete personas heridas, todas en principio con lesiones de carácter leve.

El accidente ocurrió a las 13:24 horas en la Avenida de Portugal, 152, en el cruce con la calle Islas Canarias.

El autobús urbano chocó contra una farola y el muro de un bloque de viviendas, y los afectados fueron trasladados al hospital de Salamanca: uno en UVI móvil y seis en ambulancias de soporte vital básico, de las que se enviaron tres.

El conductor, un hombre de unos 55 años, se encuentra herido pero consciente, con una brecha en la cabeza; las primeras indicaciones apuntan a que sufrió una indisposición antes del suceso, que generó gran alarma con diez llamadas al 112 en solo dos minutos.

Al lugar acudieron Policía Local, Emergencias Sanitarias - Sacyl y se informó al Cuerpo Nacional de Policía para coordinar las labores de atención y seguridad. Inicialmente se mencionaron tres heridos adicionales a los del conductor, cifra que se elevó a siete tras la valoración completa en el lugar.

De momento, no se dispone de más datos sobre el estado de los heridos ni sobre las causas exactas, más allá de la presunta indisposición del conductor.

