Carbayo destaca el potencial del Centro de Láseres Pulsados: "Es una factoría de talento que impulsa la investigación"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado hoy las instalaciones del Centro de Láseres Pulsados (CLPU) en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en Villamayor de Armuña, donde ha calificado al centro como una “factoría de talento” que impulsa la investigación y la colaboración con empresas.​

Durante el recorrido, acompañado por el director del CLPU, Giancarlo Gatti; el vicerrector de Investigación de la USAL, José Miguel Mateos Roco, y el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, García Carbayo ha conocido de cerca el trabajo del láser de petavatio VEGA, uno de los más potentes del mundo, y sus aplicaciones en campos como nuevos materiales, biomedicina, defensa e ingeniería.

El regidor ha subrayado que el CLPU y otros centros similares forman “un músculo investigador y científico” esencial para la nueva Salamanca, que apuesta por la ciencia y la tecnología como motores de desarrollo. Además, ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento, poniendo a disposición sus centros municipales tecnológicos para fortalecer la estrategia Salamanca Tech.​