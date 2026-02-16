Carbayo considera que Carlos Martínez es "un regalo" para el PP y advierte: "A Óscar López ya le enseñamos la tarjeta roja”

El presidente del PP de Salamanca y alcalde de la capital charra, Carlos García Carbayo, ha presentado la legislatura de Alfonso Fernández Mañueco como una etapa de “realidad de Gobierno” para la provincia, basada en inversiones en sanidad, dependencia, vivienda, empleo y mundo rural, frente a un Ejecutivo de Pedro Sánchez al que reprocha “mucho hablar y poco trabajar”.

En su balance, reclamó el apoyo a la candidatura de Mañueco para que “siga haciendo un esfuerzo especial” en Salamanca y auguró “un fracaso” al candidato socialista en Castilla y León, al que acusó de vivir “alejado de la realidad política de la Comunidad”.

Según Carbayo, Salamanca se ha consolidado como “referente en creación de empleo”, con la Junta “acompañando” al Ayuntamiento en el impulso de la marca Salamanca Tech y en la generación de “oportunidades para el talento”, especialmente joven y ligado a la innovación.

En este marco situó los protocolos interinstitucionales y el apoyo autonómico a los polígonos del alfoz (Aldeatejada, Carbajosa, Castellanos de Moriscos) como ejemplo de una política económica que busca colocar a Castilla y León “entre las tres primeras comunidades” en competitividad y empleo.

El líder provincial subrayó que la Comunidad “lidera” la atención a la dependencia y las políticas sociales en todo el panorama nacional, y destacó el “liderazgo consolidado” en sanidad gracias a “inversiones relevantes” en la provincia.

Puso como ejemplos el nuevo centro de salud de Prosperidad, con una apertura próxima; el del Centro de Salud de Aldeatejada y la nueva residencia de mayores de San Juan de Sahagún en Salamanca, además de la culminación del bloque de consultas externas del complejo hospitalario, que definió como dotado de “tecnología revolucionaria”.

Y los futuros proyectos del centro 'San José' del Zurguén o el de Ciudad Rodrigo.

En el ámbito asistencial aludió también a nuevos recursos como el IFU para tratar el párkinson, símbolo —dijo— del salto tecnológico de la sanidad regional.

Carbayo hizo un repaso de inversiones en infraestructuras y mundo rural, citando las obras en la carretera Béjar–Ciudad Rodrigo, las mejoras en las estaciones de autobuses de Ciudad Rodrigo y Guijuelo, las balsas ganaderas, la reforma de la Almazara Municipal en Aldeadávila de la Ribera y las actuaciones en patrimonio, que a su juicio demuestran que la Junta “no ha dejado tirada” a la provincia como si lo hicieron otros.

El líder popular, apuntaba concretamente a PSOE y Vox: “Han dejado tirada a la gente cuando más lo necesitaban” al tumbar los presupuestos autonómicos y las votaciones necesarias para emprender esas medidas.

Además, calificó de “intolerable” la situación de algunas carreteras, reclamando que se mantenga el ritmo inversor: “La inversión es vital”.

La vivienda fue otro de los ejes de su intervención. Carbayo defendió la apuesta de la Junta por SomaCyL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente) y por la promoción de vivienda pública, con “una gran cantidad de viviendas en la provincia y 48 en la ciudad de Salamanca”, y sostuvo que “la única forma de abordar el problema de la vivienda en España es atacándolo de verdad, no con anuncios".

En este punto cargó contra el Gobierno central: “Lo que hace Sánchez es mucho hablar y poco trabajar”, afirmó, antes de denunciar que “los salmantinos estamos pagando más impuestos que nunca y apenas recibimos nada del Gobierno”, ocupado —dijo— en “sobrevivir con los pactos con los independentistas y tapar su corrupción”.

En clave estrictamente política, Carbayo lanzó varios mensajes al PSOECyL. Aseguró que “ya al candidato Óscar López le enseñamos la tarjeta roja” y se refirió al candidato socialista por Salamanca, Carlos Martínez, como “un regalo” para el PP, al que invitó a “enterarse de la realidad política de la Comunidad”, al tiempo que denunció su presencia en Ciudad Rodrigo “solo para ganar votos en el ámbito taurino”.

Frente a ellos, reivindicó que el balance de Mañueco se resume en la máxima “hechos son amores y no buenas razones” y cerró pidiendo al presidente autonómico que mantenga el “esfuerzo especial” en la provincia y remate proyectos que considera clave, como el centro de salud del Zurguén.