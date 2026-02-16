Salamanca adjudica las obras para la reurbanización del Barrio de La Vega con calles más accesibles y ajardinadas

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de adjudicación de las obras que completarán la reurbanización integral del barrio La Vega, con un presupuesto de 2.309.384,68 euros, atendiendo a las demandas vecinales tras un diálogo con sus representantes.

Esta fase abarca las calles Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe, dando continuidad a las mejoras ya ejecutadas en Palos de la Frontera, Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II, para renovar pavimentos, redes de agua y saneamiento con 1.814 metros en total, y alumbrado público con 77 puntos LED más eficientes.

Se implantará una plataforma única con carril central en adoquín para vehículos residentes, eliminando barreras, y una nueva glorieta ajardinada entre Churruca y Doce de Octubre.

Los característicos parterres del barrio se reforzarán con nuevos alcorques y zonas ajardinadas de bajo consumo hídrico, riego automático y biosaludables para mayores, alineados con la Estrategia de Infraestructura Verde Savia contra el cambio climático.

Además, se instalarán canalizaciones subterráneas para eliminar cables aéreos, juegos infantiles con pavimento seguro, bancos, papeleras y arbolado perimetral, potenciando la calidad de vida y la biodiversidad en este barrio transtormesino.