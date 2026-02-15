'Emperador' de Toros de Orive y Fernando Vanegas hacen las 'delicias del respetable' en la segunda del Carnaval del Toro Ciudad Rodrigo

Arranca el paseíllo del segundo festival del Carnaval Del Toro 2026. Lo hace con la participación de los miembros —del afamado 'Bolsín taurino de Ciudad Rodrigo' al son de la canción 'Forastero'.

Con toda clase de encantos que encierra la ciudad y el ya tradicional himno de España en el papel: Cuatro novillos de Toros de Orive para los finalistas del certamen novilleril más prestigioso y antiguo de España, el Bolsín de Ciudad Rodrigo y un novillo de El Canario para el rejoneador Víctor Herrero.

El primero, un guapo jabonero, bien presentado, típico de la casa de Alberto Orive. Brinda al público Iñigo Norte que mece su muleta con la derecha al golpe de platillo de la banda municipal. Muletazos suaves acariciando las buenas embestidas del de Orive. Media estocada pescuecear. Descabello y una infinidad de puntillazos por parte del subalterno. Silencio. Ovación.

Víctor Herrero rejoneando

Otro jabonero, este de nombre 'Emperador' hace de segundo de la tarde. Buen saludo capotero de Yeferson Fernando Vanegas. Quite del novillero Francisco Rodríguez. Réplica al quite por 'zapopinas' y pone él mismo los pares de banderillas levantando la histórica Plaza de la ciudad del Conde Rodrigo a cuyo público brinda su novillo.

Un novillo de excelentes condiciones y buen juego. Mucho estilo del novillero de la Escuela de Salamanca y unos exquisitos muletazos con la mano izquierda. Una hermosa faena de emoción y entrega del joven de origen venezolano. Estocada. Vuelan todos los pañuelos en la Plaza de Ciudad Rodrigo. Dos orejas y vuelta al ruedo al novillo.

Emocionante vuelta al ruedo del novillero con el pasodoble 'S.M. El Viti'.

Muletazo de Fernando Vanegas

Francisco Rodríguez Perera de la Escuela Taurina de Badajoz exprime lo bueno del tercer novillo haciendo gala de las habilidades aprendidas con la mano derecha. La muleta bien puesta pero con demasiadas prisas. Pequeño susto con las bernardinas sin espada de remate de faena. Estocada trasera. Oreja.

Sale con alegría el sobrero que hace de cuarto por un percance del novillo titular antes de salir de toriles al ponerle la divisa en la cara según fuentes de los propios corrales.

Con alegría pero renqueante de una de las patas de atrás el cuarto de la tarde, un precioso castaño, muy bien presentado, en la línea de la novillada. Los dos primeros pares de banderillas al pescuezo, el tercero bien puesto.

Muletazo de Francisco Rodríguez Perera

Pedro Caminero, de la Escuela de Tauromaquia de Valladolid presenta la muleta de largo al astado de Orive que no pasa de lejos. Pero sí de cerca ¡y de qué manera! Bueno y exigente este cuarto novillo, tanto que el joven pucelano sale trastabillado en un par de ocasiones de la cara del toro. Pinchazo hondo. Palmas tras aviso.

Más delgado, pequeño y sobrereglamentariamente el quinto de la tarde de la ganadería de El Canario. Víctor Hernández hace las delicias del respetable, rejonazos en el sitio, banderillas largas y banderillas cortas. Aviso. Rejonazo de muerte a la segunda. Dos orejas que le costaron dar al presidente del festejo, el afamado abogado salmantino don Rubén Gudino González.

Concluye el festejo con un balance de buen día de toros, climatología favorable y menos frío que la tarde anterior. Termina el festival y se abren paso los mozos para tomar su sitio en la barrera para la capea de tres de los seis novillos que vinieron en el encierro a caballo de la mañana. El que quiera más que vuelva mañana.

El presidente del festejo Rubén Gudino junto al alcalde de la ciudad, Marcos Iglesias.



Ficha técnica:

Plaza de Toros de Ciudad Rodrigo. Segunda de abono. Cuatro Novillos de Toros de Orive y uno del Canario para los novilleros finalistas del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo:

Iñigo Norte, Ovación.

Yeferson Fernando Vanegas, Dos Orejas.

Francisco Rodríguez, Oreja.

Pedro Caminero, Palmas tras aviso.

Y el rejoneador:

Víctor Herrero, Dos Orejas.



*Incidencias:

El segundo de la tarde fue premiado con la vuelta al ruedo y el quinto titular no salió de toriles por un accidente al colocarle la divisa.