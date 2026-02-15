Buen juego de los novillos de Talavante en el primer festival del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Arranca el paseíllo en Ciudad Rodrigo con el tradicional despeje de Plaza de la alguacililla y el correspondiente despliegue de la ‘Asociación de Amigos del Alguacilillo’ que se despedirá con este Carnaval después de décadas de servicio y colaboración a su pueblo.

En el cartel figuran los diestros: Diego Urdiales, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, el novillero con picadores Iker Fernández ‘El Mene’ y el novillero sin picadores Moisés Fraile con novillos-toros del propio Talavante.

Concluye el paseíllo con el minuto de silencio por el mirobrigense fallecido en la Capea Nocturna de la jornada de ayer, seguido de la ‘Marcha Real’.

Festival del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Elegante saludo capotero, en la línea de Diego Urdiales, sin sobresaltos pero con torería. El puyazo trasero y las banderillas bien puestas. Brindis al pueblo mirobrigense tras pedir permiso a la autoridad suprema, su Excelencia Reverendísima, don Rubén Gudino.

Muletazos de mucha clase del riojano y echa a sonar la banda municipal de Ciudad Rodrigo. El novillo muestra calidad a la embestida de la muleta por manos. Estocada en todo lo alto. Oreja.

Un bonito castaño hace segundo de la tarde. Lo recibe Alejandro Talavante con una peculiar ‘chaquetilla’ roja. Tercios avisadores y muleta a juego de la chaquetilla con y un impecable juego de muñecas. Suena el pasodoble dedicado al matador extremeño y se levanta un aire frío que dificulta las labores de la lidia y sus remates. Gran también calidad de este segundo novillo de la tarde. Estocada de guardia y estocada desprendida.

El tercer utrero de la tarde es un castaño claro con la cornamenta mirando hacia abajo pero gordo, bien presentado. Pablo Aguado presenta su capote sin pena ni gloria. Aguado brinda al cirujano jefe de los Servicios Asistenciales de Ciudad Rodrigo, el doctor Enrique Crespo. Aguado se va de la plaza con bellísimas tandas con la mano derecha. Pinchazo y estocada trasera. Oreja.

El cuarto, un bonito negro listón, es recibido por Iker Fernández ‘El Mene’, que ejecuta con el capote la suerte por tijerillas rematadas con unas serpentinas. El joven novillero consagra uno de los sueños de su infancia: brindar un toro a Alejandro Talavante después de haberse anunciado con él.

Gran tanda del Mene que se lleva el reconocimiento del respetable.

Luquecinas para rematar y arrojar los trastos como mandan los despreciados cánones de la actualidad. Estocada de guardia casi imperceptible. Oreja.

El quinto de la tarde fue para el joven Moisés Fraile. Capote a la espalda con unas gaoneras muy ceñidas, poniendo en jaque a toda la plaza.

Ya con la muleta el novillero fue prendido en el inicio de faena al intentar unos estatuarios ayudados. Estocada de guardia.

Tras una jornada empañada por el duelo del fallecimiento de ‘Taquio’, un mirobrigense de 70 años, de los medianos de 14 hermanos, padre de un pastor del encierro y muy querido en la ciudad, finaliza el festival en Ciudad Rodrigo dejando paso a la capea y posterior desencierro de los toros de hoy y la noche del sábado carnal por delante.

Ficha técnica

Plaza de Toros de Ciudad Rodrigo. Novillos de Talavante para los diestros:

Diego Urdiales, Oreja.

Alejandro Talavante, Palmas.

Pablo Aguado, Oreja.

El Mene, Oreja.

Moisés Fraile, Ovación.