El Ayuntamiento de Salamanca convoca ayudas de hasta 240 euros para el transporte en taxi de personas con discapacidad

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo con una persona con movilidad reducida durante la entrega viviendas sociales de Salamanca. Foto de Archivo

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al transporte en taxi dirigidas a personas con discapacidad y movilidad reducida, dotada con un presupuesto total de 38.000 euros, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia.

El programa busca apoyar a quienes están gravemente afectados en su movilidad y no pueden utilizar el transporte público, mediante bonos canjeables en taxis adaptados para desplazamientos dentro del municipio y su entorno.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre en cualquier oficina de registro o a través del registro electrónico del Ayuntamiento, con los formularios y bases disponibles en la web www.aytosalamanca.es.

Entre los requisitos figuran estar empadronado en Salamanca o residir en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, cumplir los criterios económicos y acreditar que no se puede efectuar desplazamientos fuera del domicilio por razones de salud, no disponer de vehículo (o no poder usarlo) y estar al corriente de las obligaciones tributarias.

La ayuda podrá cubrir hasta el 100% del coste, con un máximo de 240 euros por persona, porcentaje que se reducirá al 75% si el solicitante está exento del impuesto de vehículos por discapacidad o dispone de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, y al 50% si concurren ambas circunstancias.

El importe se abonará de forma anticipada tras la concesión y deberá justificarse antes del 31 de enero de 2027.