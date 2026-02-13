El Ayuntamiento de Salamanca convoca ayudas de hasta 240 euros para el transporte en taxi de personas con discapacidad
La ayuda podrá cubrir hasta el 100% del coste, con un máximo de 240 euros por persona
El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al transporte en taxi dirigidas a personas con discapacidad y movilidad reducida, dotada con un presupuesto total de 38.000 euros, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia.
El programa busca apoyar a quienes están gravemente afectados en su movilidad y no pueden utilizar el transporte público, mediante bonos canjeables en taxis adaptados para desplazamientos dentro del municipio y su entorno.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre en cualquier oficina de registro o a través del registro electrónico del Ayuntamiento, con los formularios y bases disponibles en la web www.aytosalamanca.es.
Entre los requisitos figuran estar empadronado en Salamanca o residir en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, cumplir los criterios económicos y acreditar que no se puede efectuar desplazamientos fuera del domicilio por razones de salud, no disponer de vehículo (o no poder usarlo) y estar al corriente de las obligaciones tributarias.
La ayuda podrá cubrir hasta el 100% del coste, con un máximo de 240 euros por persona, porcentaje que se reducirá al 75% si el solicitante está exento del impuesto de vehículos por discapacidad o dispone de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, y al 50% si concurren ambas circunstancias.
El importe se abonará de forma anticipada tras la concesión y deberá justificarse antes del 31 de enero de 2027.