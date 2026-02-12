La Usal participa en una investigación internacional sobre un viejo fármaco contra la leucemia infantil

Rubén Martínez Buey, director del Grupo de Ingeniería Metabólica de la Universidad de Salamanca Comunicación USAL

La Universidad de Salamanca anuncia su participación en la nueva investigación internacional sobre el Tenipósido, empleado desde hace años como fármaco para el tratamiento de la leucemia infantil, aparece como el inesperado activador de STING, el centinela inmunológico que pone en jaque a tumores y virus.

Investigadores de la USAL comunican este hallazgo internacional coordinado desde la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo con los investigadores Adrián Velázquez Campoy (BIFI, Zaragoza), Adolfo García-Sastre (Mount Sinai, Nueva York), Claire Coderch y Estanislao Nistal Villán.

Un hecho que podría revolucionar la inmunoterapia oncológico, reposicionando un medicamento de los 70 para atacar el cáncer desde dentro del propio cuerpo.

El equipo, con Rubén Martínez Buey del Departamento de Microbiología y Genética de la USAL como pilar salmantino, ha demostrado que este derivado de la podofilotoxina –usado desde hace décadas contra la leucemia– se acopla directamente a STING (Stimulator of Interferon Genes), el "sistema de alarma" celular que detecta ADN extraño y desata interferones asesinos.

Sin necesidad de intermediarios como cGAS o cGAMP, el Tenipósido encaja perfectamente en la estructura de STING, según el cribado virtual de miles de compuestos aprobados.

Validado con modelado molecular, calorimetría y ensayos en células humanas y ratones: el fármaco no solo inhibe topoisomerasas, sino que incentiva la defensa innata.

La USAL consolida su rol en biomedicina con este golpe maestro. El Tenipósido, ya aprobado, salta ensayos iniciales y apunta a reposicionamiento clínico: menos toxicidad sistémica que agonistas sintéticos de STING en fase experimental.

"Este enfoque podría integrarse en estrategias combinadas de inmunoterapia, mejorando la capacidad del organismo para reconocer y eliminar células cancerosas", afirma Estanislao Nistal Villán.

En plena fiebre por inmunoterapias –tras años de bloqueos PD-1 y CAR-T–, este descubrimiento abre la puerta a fármacos 'de proximidad' contra cánceres resistentes.

Salamanca, cuna de la ciencia española, vuelve a brillar en el mapa europeo y global de la investigación de temas relacionados con la salud.