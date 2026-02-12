Guijuelo desafía al mal tiempo e inaugura el carnaval con su tradicional desfile escolar por todo lo alto

Guijuelo arranca su carnaval por todo lo alto con el desfile escolar Ayuntamiento de Guijuelo Guijuelo

El Carnaval de Guijuelo arrancó este jueves por todo lo alto con el desfile escolar infantil de los colegios CEIP Filiberto Villalobos y CEIP Miguel de Cervantes, ha llenado hoy las calles de color, disfraces y música, adelantado al jueves para esquivar las lluvias del viernes. Miles de pequeños han desbordado de alegría la Plaza Mayor y sus calles adyacentes, dando el pistoletazo de salida a sus fiestas de Carnaval.

El alcalde, Roberto Martín, ha dado la bienvenida a todos los niños y familias de todos los colegios allí presentes, cada uno de los cuales con sus correspondientes disfraces temáticos.

El colegio Filiberto Villalobos ha elegido el 'circo' como tema, con sus diferentes actores y protagonistas, mientras que el Miguel de Cervantes ha elegido 'un viaje entre culturas’

Mismo recorrido que en ediciones anteriores, donde los peques han desplegado sus maneras carnavalescas nacidas en las aulas guijuelenses: superhéroes, personajes locos y carrozas improvisadas que han electrizado el casco urbano.

"Color, música y ambiente festivo en cada esquina", relatan testigos. La Plaza Mayor, epicentro, ha vibrado con exhibiciones que han marcado el arranque oficial del Carnaval guijuelense, un pulmón de alegría en plena alerta meteorológica.

Mañana viernes, 13 de febrero, a las 16:30 horas, el relevo lo toman las chirigotas en el Centro de Día y Residencia Colisée de Guijuelo.

Guijuelo desafía a la climatología con un Carnaval que no se rinde: del desfile escolar triunfal a la fiesta para mayores y familias en las residencias. Las borrascas pasan de largo mientras la villa chacinera estalla entre disfraces y comparsas.