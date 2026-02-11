Salamanca liderará la humanización de los pacientes oncológicos: “Un espacio pionero de atención”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes; y el presidente de la Asociación Español Contra el Cáncer de Salamanca, Ángel Losada, presentan el proyecto del Espacio Abierto de Salamanca. David Arranz / ICAL

El futuro Espacio Abierto de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Salamanca echa a andar y aspira a convertirse en un lugar “de referencia y de esperanza” para pacientes oncológicos y sus familias.

El proyecto se ha presentado este miércoles en el Centro Internacional del Español con la participación del alcalde, Carlos García Carbayo, el presidente nacional de la AECC, Ramón Reyes, y el presidente provincial, Ángel Losada.

Carlos García Carbayo ha subrayado que el nuevo recurso será, además de un espacio de encuentro, “un punto de apoyo y de esperanza” para quienes padecen la enfermedad y para su entorno más cercano.

El alcalde ha arrancado su intervención con un agradecimiento expreso a la asociación, a la que ha definido como un ejemplo “de compromiso, de cercanía y de vocación de servicio” por su trabajo diario de acompañamiento psicológico, social y humano, y por su impulso a la investigación “como única vía” para avanzar en la lucha contra el cáncer.

Desde el Ayuntamiento ponen esta iniciativa como muestra de una colaboración “estrecha, fluida y leal” con la AECC que, según el alcalde, se ha ido consolidando con el paso del tiempo en proyectos “concretos, útiles y con impacto real” en la vida de los salmantinos.

Para apuntalar ese vínculo, el Consistorio ha cedido de manera gratuita una parcela municipal donde se levantará el futuro Espacio Abierto.

Se trata de un terreno situado en el sector del Marín, junto a las calles Vargas Zúñiga y Antonio López Borrasca, en un entorno que el regidor describe como “un auténtico polo de innovación e investigación”: allí se ubican la incubadora de empresas biosanitarias Abioinnova, se culmina la futura sede del Irnasa, se proyecta el campus Agroambiental de la Universidad y está previsto el centro de transferencia de conocimiento al sector primario de la Diputación.

En su intervención, el presidente nacional de la AECC, Ramón Reyes, ha defendido que el Espacio Abierto de Salamanca formará parte de un modelo de centros abiertos que la asociación impulsa en toda España para hacer comprensible un concepto complejo: la humanización de la atención oncológica.

“Hay que ser muy precisos para explicarlo”, ha admitido Reyes, insistiendo en que estos recursos buscan aterrizar en la práctica esa idea de atención integral a pacientes y familias, enlazando asistencia, investigación y acompañamiento social.

Desde la AECC en Salamanca, Ángel Losada ha enmarcado este paso en un proyecto pionero “de transformación social” que abre “una nueva época” para la asociación en Salamanca.

El presidente provincial ha defendido que la clave es la humanización, entendida como la garantía de que cada persona con cáncer “sigue siendo una persona única, con capacidad de entender, de tomar decisiones e influir en su entorno”.

“El reto —ha advertido— es que no haya una sola persona con cáncer en Salamanca, o que venga a tratarse a Salamanca, que se sienta sola, que sienta indiferencia o que se sienta confundida. No debemos dejar que una persona evolucione a ser un simple historial clínico".

El Espacio Abierto se concibe como un entorno de innovación colaborativa que contribuirá a la equidad en el acceso a los resultados de la investigación, al bienestar y a la autonomía de los pacientes, y a socializar el conocimiento necesario para la prevención.

Losada ha detallado que el proyecto incluye una residencia con alrededor de 30 plazas simultáneas, en unas 15 habitaciones de dos y tres camas, para personas con cáncer y sus familias que deban desplazarse a la ciudad.

Según ha explicado, el proyecto marco está ya diseñado y se ha realizado una investigación sobre la demanda real y potencial de plazas residenciales a diez años.

La asociación da por hecho “gran parte del trabajo”, con un año largo de preparación técnica en el que se han definido materiales, señalización, iluminación y espacios comunitarios, a la espera ahora de contratar la dirección de obra para iniciar la construcción.

En la presentación del Espacio Abierto también estuvieron presentes diferentes autoridades de la ciudad como la subdelegada del Gobierno, Rosa López y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz, además de representantes de la Diputación Provincial, Policía Local y empresas de la ciudad.

El nuevo centro se asentará en la zona de influencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que acaba de integrarse en la red europea de Centros Integrales de Cáncer (Comprehensive Cancer Centres, CCC).

La AECC quiere que este Espacio Abierto contribuya a esa estrategia, basada en integrar de forma estructurada la asistencia oncológica, la investigación y la docencia bajo una gobernanza única, con un enfoque centrado en la calidad y la excelencia, desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta los cuidados paliativos y la investigación.