El PSOE de Salamanca exige medidas para limitar el auge de los pisos turísticos: "Es una oportunidad clave"

El Grupo Municipal Socialista ha registrado alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Partido Popular aprobó inicialmente en diciembre, exigiendo una regulación clara de las viviendas turísticas que frene su impacto en los barrios de Salamanca.

Los socialistas critican que el equipo de Gobierno haya ignorado de nuevo este problema estructural de la ciudad, priorizando cambios menores mientras los pisos turísticos saturan el centro histórico y encarecen el acceso a la vivienda.

El portavoz socialista, José Luis Mateos, ha acusado al Consistorio de "evitar la regulación de los pisos turísticos, pese a su impacto en el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y el modelo de ciudad".

Mientras, la revisión del PGOU se ha centrado en eliminar la obligación del bidé o permitir despachos para teletrabajo, "cuestiones menores" que no abordan la verdadera emergencia urbana. "Han vuelto a desaprovechar una oportunidad clave", señala el portavoz.

Denuncian más de 200 pisos irregulares

Desde 2017, el PSOE reclama un control efectivo de las viviendas turísticas. El concejal Álvaro Antolín ha recordado que la propia ordenanza municipal "evidenció la falta de control del PP": más del 40% de los pisos turísticos operaban al margen de la legalidad, con más de 200 viviendas irregulares y sin una sola sanción impuesta.

El problema se agrava con la sentencia judicial que critica al Ayuntamiento por aplicar de forma retroactiva una nueva interpretación del PGOU de 2007 "sin modificación formal ni respaldo normativo", dejando en el aire cientos de autorizaciones.

En sus alegaciones, los socialistas proponen incluir en el PGOU una definición clara de viviendas turísticas dentro del uso residencial, alineada con el Decreto 3/2017 de Castilla y León, que las describe como pisos amueblados y comercializados en plataformas para uso temporal a cambio de contraprestación económica.

La propuesta socialista: definir claramente las viviendas de uso turístico dentro del uso residencial

La clave: permitir el uso turístico en edificios o bloques enteros como regla general. Solo de forma excepcional, en inmuebles residenciales mixtos, se ubicarían en planta primera, evitando la dispersión por escaleras y portales que deteriora la convivencia vecinal.

El grupo municipal pone el foco en ciudades como Barcelona y Valencia, que excluyen las viviendas turísticas del uso terciario y las regulan con límites estrictos: priorizan hoteles o edificios completos, prohíben plantas altas en residenciales y blindan la función habitacional de los barrios.

El PSOE urge al PP a asumir "su responsabilidad" y aprobar "una regulación eficaz que evite arbitrariedades y garantice un desarrollo urbano equilibrado y sostenible", antes de que el pleno de aprobación definitiva agrave el descontrol actual.