Más de 500 jóvenes promesas del balonmano se darán cita en el torneo de Carnaval 'Ciudad de Salamanca'

Salamanca acoge el próximo lunes 16 de febrero una nueva edición del Torneo de Carnaval de Balonmano Ciudad de Salamanca, una cita deportiva de referencia que volverá a congregar a cientos de jóvenes promesas del balonmano base.

El Ayuntamiento de Salamanca colabora nuevamente con el Club Balonmano Ciudad de Salamanca, cediendo cuatro instalaciones municipales para acoger esta jornada de convivencia y competición entre equipos de Castilla y León, Asturias y Extremadura.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, y el presidente del club, Manuel Carretero, han presentado esta mañana en el Consistorio una edición que promete superar los 500 deportistas de la cita anterior.

“Es una jornada de convivencia que refuerza el carácter abierto del evento”, destacando el impacto organizativo de más de 10 horas continuadas de balonmano en cuatro pabellones simultáneamente.

El torneo se disputará entre las 10:00 y las 21:00 horas en los pabellones municipales Río Tormes, Reina Sofía y el frontón cubierto de San José, además del Centro de Ocio y Deportes José Martín Méndez en Villares de la Reina.

Mínimo tres partidos por equipo

La competición abarcará las categorías alevín mixto, infantil masculino y femenino, y cadete masculino y femenino, adaptando el sistema a los equipos inscritos para garantizar que todos disputen al menos tres partidos.

Al finalizar la jornada, se entregarán premios a los tres primeros clasificados de cada categoría.

Esta cita, ya consolidada en el calendario regional del balonmano base, vuelve a demostrar el compromiso municipal con la promoción deportiva local, impulsando valores de esfuerzo, compañerismo y desarrollo integral entre los más jóvenes de la región.