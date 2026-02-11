Carbayo reconoce a tres expertos internacionales en la Escuela de Salamanca: "Es una deuda histórica"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha nombrado este martes Huéspedes Distinguidos a tres expertos internacionales de la Escuela de Salamanca, en un acto que salda la “deuda histórica” con la corriente de pensamiento “más influyente de la historia”.

La recepción, celebrada en el Ayuntamiento, ha congregado a ponentes del congreso “La Escuela de Salamanca: pasado, presente, futuro. V Centenario (1526-2026)", organizado con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia y la Orden de los Dominicos.

Carlos García Carbayo ha subrayado que este V Centenario permite reconocer cómo la Escuela de Salamanca “cambió para siempre la manera de entender el derecho, la economía, la política, la ética y las relaciones entre los pueblos”.

“Cambió para siempre el derecho, la economía y la política”

“Una escuela que situó a la persona en el centro, que defendió la dignidad inherente a todo ser humano y que sentó las bases del derecho internacional moderno”, ha añadido el primer edil, convencido de que este legado “pertenece a toda la ciudad y, en buena medida, al patrimonio intelectual de la humanidad”.

El programa de actividades, configurado “con rigor y ambición hacia el futuro”, proyecta internacionalmente el pensamiento salmantino gracias a la colaboración institucional, ha destacado el alcalde durante su intervención.

Entre los galardonados, destaca Juan Belda Plans, pionero indiscutible en los estudios sobre la Escuela de Salamanca y autor de la primera gran monografía moderna sobre esta corriente, publicada en el año 2000. Su obra marcó “un antes y un después” y sigue siendo referencia mundial, complementada con ediciones críticas de textos como los Lugares Teológicos de Melchor Cano.

Belda ha dedicado su carrera a rescatar obras esenciales del Siglo de Oro, combinando rigor académico con vocación de servicio. “Estudiar la Escuela de Salamanca es aprender a pensar con profundidad en tiempos de superficialidad”, ha definido el profesor.

Otro de los galardonados es Matthias Lutz-Bachmann, catedrático de Filosofía en la Universidad Goethe de Frankfurt, un académico que lidera la proyección global contemporánea de la Escuela desde Alemania.

Codirector del proyecto digital impulsado por la Academia de Ciencias de Mainz, ha convertido los textos salmantinos en una “infraestructura intelectual para el siglo XXI”, accesible en todo el mundo mediante tecnología avanzada.

"Salamanca enseñó a pensar"

El profesor alemán ha definido esta escuela como “un verdadero laboratorio moral para comprender los desafíos globales de nuestro tiempo”.

La mexicana Virginia Aspe Armella cierra el trío de expertos reconocidos, especializada en la recepción de la Escuela de Salamanca en el continente americano.

Su trabajo demuestra cómo las ideas salmantinas cruzaron el Atlántico y vivieron en los debates filosóficos, jurídicos y políticos de la Nueva España, estudiando a figuras como Alonso de la Veracruz, Bartolomé de las Casas o Bernardino de Sahagún.

“Salamanca enseñó a pensar la justicia más allá de las fronteras”, ha resumido la investigadora, que combina rigor filológico con una mirada crítica y universal.

El congreso internacional del V Centenario, consolida a Salamanca como referente vivo del pensamiento humanista, con el reto de seguir proyectando su influencia ética y jurídica en los desafíos globales del siglo XXI.