Las cámaras y una rápida actuación ayudan a localizar a un fugado tras un atropello en un pueblo de Salamanca

Un coche de la Policía Local de Santa Marta de Tormes. Fotografía: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

La rápida actuación de los agentes de la Policía Local de Santa Marta de Tormes, así como las cámaras de control de tráfico con las que cuenta el municipio, han permitido localizar al conductor que el pasado lunes 9 de febrero se dio a la fuga tras atropellar a un peatón al que dejó herido en el asfalto.

La Policía Local activó el protocolo de investigación desde el primer momento. desplazando a sus agentes al punto del atropello donde recabaron testimonios, y verificaron los indicios en la vía.

De forma paralela, además, comenzó el visionado de las cámaras municipales de vigilancia de tráfico situadas en los accesos, cruces y pasos de peatones próximos a la calle Gabriel y Galán, donde se produjo el incidente.

Gracias a esas grabaciones, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido del vehículo, obtener datos relevantes para su identificación y acotar el área de búsqueda. En pocas horas se localizó el turismo y se identificó al presunto conductor, que está siendo investigado por la presunta comisión de dos delitos: lesiones por imprudencia y otro delito de abandono del lugar del accidente.

Fuentes policiales subrayan que la rapidez en la actuación ha sido clave para esclarecer lo ocurrido: "La coordinación de patrullas y el análisis de las imágenes permitieron identificar el vehículo y al conductor en un plazo muy breve, evitando que el caso quedara impune".

Desde la Policía Local destacan, además, el papel determinante de los sistemas de videovigilancia, ya que las cámaras no solo contribuyen a mejorar la seguridad vial y la prevención, sino que, en este caso, han sido decisivas para identificar al responsable y avanzar con solidez en la investigación, que continúa abierta.

Todo, a la espera de completar diligencias y de la evolución clínica del herido, mientras se recuerda a los conductores la obligación legal de detenerse, auxiliar y permanecer en el lugar en caso de siniestro, especialmente cuando hay víctimas.

El atropello se produjo en torno a las 19:17 horas cuando el peatón cruzaba correctamente por un paso señalizado y un conductor dio marcha atrás atropellándolo. Tras el impacto, el conductor realizó una maniobra y se marchó del lugar circulando en sentido contrario, dejando al herido en el asfalto.

Varios testigos alertaron de inmediato al 112 y al servicio de emergencias, que trasladó al afectado al hospital. La víctima sufrió fracturas de consideración que, según han confirmado fuentes sanitarias, requieren intervención quirúrgica.